Výrobce testů ze slin předvede, že samoodběr zvládne i dítě

Testy Saligen, které firma vyrábí, byly mezi osmi testovacími sadami, které ministerstvo zdravotnictví zvažovalo pro testování ve školách. V pondělí ministr Jan Blatný informoval, že půjde o antigenní testy, kdy si žáci sami odeberou vzorek z přední části nosu, podobně jako v Rakousku. Toto testování má být přímo ve třídě.

"Jsme v kontaktu s řediteli škol i odborníky a dávají nám za pravdu, že takové testování je nesmyslné. Bude-li dítě nakažené, zjistí to až ve škole, ve společnosti spolužáků. Test ze slin by si žáci mohli udělat v neděli ráno ještě doma a podle výsledku by pak v pondělí šli, nebo nešli do školy," uvedl Kalina. Podle něj lze test udělat hned ráno po probuzení, ještě před snídaní. Před odběrem vzorku ze slin je třeba nejméně 30 minut nejíst, nepít a nekouřit.

Námitky ministerstva o vzniku infekčního aerosolu u odběru vzorku ze slin jsou podle něj nesmyslné. "Bude-li se žák testovat doma, nepřijde do kontaktu s nikým, koho by mohl nakazit. Navíc při ministerstvem vybraném odběru z okraje nosní dírky se často objevuje nutkání ke kýchání, které šíří infekční aerosol v mnohem větším množství," řekl Kalina.

Jeho firma proto oslovila ředitele brněnských základních škol, kde plánuje testování pomocí odběru ze slin předvést. I ředitelé podle něj dávají přednost variantě, že by se žáci otestovali sami doma a teprve v případě negativního výsledku by vyrazili do školy.

Test Bakter Medical má zkoušku Zdravotního ústavu v Ostravě a při porovnání s antigenním testem, kde se vzorek odebíral stěrem s nosohltanu, měl podle Kaliny stejnou úspěšnost při odhalování nákazy. Firma zatím ale nemá povolení k prodeji testů pro sebetestování, tedy pro širokou veřejnost. Zatím je může prodávat pouze odběrným místům a zdravotnickým zařízením.

"Doufáme, že se nám podaří vládu přesvědčit, že zvolila špatný postup a nevhodný typ testu, který navíc není příliš spolehlivý," dodal Kalina.