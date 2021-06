Využívejte i metodu na vyšetření protilátek. V Rakousku funguje, vyzývá ministerstvo Kaňkovský

Testování na vyšetření protilátek ohledně covid-19 považuje za důležité. Podle místopředsedy sněmovního Výboru pro zdravotnictví Víta Kaňkovského existuje velká skupina občanů, která vysoce pravděpodobně prodělala onemocnění COVID-19, ale z různých důvodů v začátku onemocnění neabsolvovali PCR test.

„A to nejčastěji kvůli váznoucímu trasování a přehlcení testovacích kapacit. A nyní na rozdíl od nemocných, kteří covidovou nákazu prodělali s pozitivním PCR testem, se nemohou odvolat na 180 denní ochrannou lhůtu a periodicky musejí absolvovat antigenní či PCR testování, což logicky berou jako újmu,“ vysvětluje Kaňkovský a dodává, že vyšetření protilátek by zcela určitě přivítali i pacienti, kteří sice mají více než půl roku po covidu, ale stále mají vysoké hladiny protilátek, tudíž i u nich je periodické testování v tuto chvíli zbytečné.

Na resortu téma vyposlechnou, ale je pro ně neřešitelné

Ortoped a traumatolog upozorňuje, že k zavedení testování látek je i ekonomický důvod. Lidovecký zákonodárce je přesvědčený, že PCR a antigenní testování stojí státní rozpočet a veřejné zdravotní pojištění miliardy korun. „Pokud bychom u výše zmíněných osob jedenkrát za tři měsíce provedli vyšetření protilátek za přibližně 400 Kč, pak ušetříme několikanásobně vyšší náklady na pravidelné testování antigenními či PCR testy a navíc těmto lidem ulevíme od nepříjemností spojených s opakovaným testováním,“ praví.

O možnosti vyšetření metodou na protilátky covid-19 už Vít Kaňkovský rokoval s bývalým ministrem zdravotnictví Janem Blatným. Následovala i politikova interpelace v Poslanecké sněmovně na stejné téma. „Moje snaha byla navíc i podpořena dalšími kolegy profesorem Vlastimilem Válkem z TOP 09, lidoveckým Markem Výborným či místopředsedou z ODS Martinem Kupkou v rámci Anticovid týmu koalice SPOLU. Jednání pak pokračovalo přes ministra Petra Arenberegera až ke staronovému ministru Adamovi Vojtěchovi. Vše je zatím marné,“ nastiňuje Vít Kaňkovský svoje úsilí o prosazení navrhované praxe.

Zastupitel kraje Vysočina a města Třešti podotýká, že scénář diskuse je vždy na resortu podobný. „Pokaždé se dozvím, že se jedná o zajímavé téma, ale z pohledu ministerstva zdravotnictví nejde s problémem hnout. Je pro ně neřešitelný.“ Ministerští experti se prý nedokážou shodnout, jakou metodu stanovení protilátek proti covid-19 zvolit. „A také jaké hladiny protilátek jsou dostatečnou zárukou toho, že daná osoba je chráněna před reinfekcí COVID-19 a tudíž je minimálním rizikem pro další občany,“ přibližuje expert na zdravotnictví patálie.

Řada odborníků se bojí, aby nepřišla o testovací byznys

Primář Centrálních operačních sálů v havlíčkobrodské nemocnici, kde i v minulosti řediteloval, je přesvědčený, že řešení kauzy existuje. Poukazuje například na sousední Rakousko, které už vyšetření protilátek zahrnulo do své epidemiologické strategie. „A člověk, který se prokáže protektivní hladinou protilátek covid-19, se nemusí po dobu tří měsíců prokazovat v určených situacích negativním PCR či antigenním testem. Nerozumím tomu, proč u nás tato metoda nejde a přitom v Rakousku ji užívají,“ kroutí nechápavě hlavou.

Držitele ocenění Gentleman silnic z listopadu 2017 za pomoc vážně zraněnému motorkáři mrzí, že ministerstvo zdravotnictví je ovlivněno ve svém názoru experty. „Mnozí odborníci jsou totiž profesně spjati s PCR a antigenním testováním a testování protilátek berou jako ohrožení svého byznysu,“ soudí Kaňkovský. Druhým vysvětlením, které se podle opozičního poslance nabízí, je, že ministerstvo zdravotnictví není schopno připravit metodický postup, jak vyšetření protilátek COVID-19 v praxi nastavit. „A tak se vedení resortu nadále vymlouvá, že se oslovení experti nedokážou dohodnout na jednotné metodě stanovení hladiny protilátek, na ochranné hladině ani na časovém úseku, po kterou by daná osoba s ochrannou hladinou protilátek byla považována za bezpečnou pro své okolí,“ upozorňuje Kaňkovský, který ze své praxe ví, že skutečně názory imunologů nejsou v tomto jednotné, ale za využití jak domácích odborných prací, tak již poměrně bohaté zahraniční odborné literatury je zcela určitě možné konsensus najít.

Z politického hlediska je podle absolventa Lékařské fakulty Masarykovy univerzity možné trvat na tom, aby „ochranná“ hladina protilátek byla nastavena například na dvojnásobek laboratorně verifikované bezpečné hranice protilátek. Stejně tak i dobu, po kterou by daný člověk byl považován za neinfekčního, je tedy reálné vše nastavit velmi obezřetně. „Vyšetření protilátek podle mého názoru patří do efektivní a chytré strategie boje s covid-19, stačí jen chtít tento postup zavést do praxe. Házím vám rukavici, pane ministře Vojtěchu, věřím, že ji zvednete,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz Vít Kaňkovský.