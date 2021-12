VZP brožuru o rakovině za sedm milionů dosud nerozeslala

Zájemci si ji mohli vzít na pobočkách, sdělila na dotaz ČTK mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Opozice kritizovala to, že všechny zdravotní pojišťovny měly rozesílat brožuru krátce před sněmovními volbami.

Brožura má 50 stránek A4 na kvalitním papíru s celobarevným tiskem. Pojednává o riziku různých druhů rakoviny a obsahuje fotografie lékařů, kteří se jejich léčbou zabývají. Na první stránce za titulní je celostránková fotografie Vojtěcha a jeho úvodní slovo, Babišova fotografie a celostránkový text brožuru uzavírají.

"Výtisk v nákladu asi 750.000 kusů byl realizován z úspor na provozních nákladech VZP," uvedla Plívová. Podle plánu měly brožuru rozesílat všechny zdravotní pojišťovny, jsou uvedené jako její partneři. V ČR jich působí sedm, VZP je s 5,95 milionu pojištěnců největší.

Babiš v polovině září ve Sněmovně prohlásil, že brožuru vymyslel on sám a je součástí národního boje proti rakovině. "To není, že Babiš si dělá nějakou kampaň," zdůraznil. Pokud by lidé nakonec prospekt nedostali, budou moci podle premiéra "poděkovat opozici". Původně avizoval, že brožura bude rozeslána lidem po volbách, což se nestalo.

Tehdejší opoziční, dnes vládní strany z koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) Babišovo hnutí ANO vyzvaly, aby si peníze na její tisk a distribuci započítal do výdajů na kampaň. Povolený limit činí 90 milionů korun. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran na konci září konstatoval, že brožura by zákon neporušila a nebyla kampaní. Vyzval ale k jejím dílčím úpravám.