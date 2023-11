Zemřel Karel Schwarzenberg. Odešla výrazná osobnost, shodují se politici

Na smutné oznámení už reagovala jeho nástupkyně v čele TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Schwarzenberg podle ní zanechal nesmrtelný odkaz, který je třeba nést dál. "Vždycky nám říkával - politik musí mít rád lidi. On je rád měl a lidé jeho. Budu vždy vděčná, že tak zásadně ovlivnil i můj život," napsala předsedkyně Sněmovny na sociální síti X.

Se zármutkem přijal zprávu Petr Fiala (ODS), kníže byl podle premiéra významnou osobností českého exilu a české politiky posledních desetiletí. "Vážil jsem si ho mimo jiné za to, jak v době totality pomáhal českému disentu, a že se po roce 1989 rozhodl nezištně sloužit naší zemi v řadě funkcí. Bylo mi ctí s ním zasedat ve vládě," konstatoval.

Prezident Petr Pavel vyjádřil upřímnou soustrast rodině. "Odešel ve všech ohledech velký muž. Služba naší zemi pro něj byla nejen kontinuitou rodu, ale naprosto přirozeným posláním. Bylo mi velkou ctí znát ho osobně. Jeho noblesu, moudrost, laskavý homor a evropský přesah budu postrádat," podotkl.

"Někdy se zdálo, že při jednání neposlouchá, že jakoby dříme. Potom najednou promluvil a bylo jasné, že celou dobu pozorně vnímal vše kolem sebe. Vždy pomáhal a jeho jméno nám otvírá dveře. Viděl dál než ostatní a pro Česko odvedl obrovský kus práce," uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Lítost nad úmrtím Schwarzenberga vyjádřili i opoziční politici v čele s expremiérem Andrejem Babišem (ANO). Podle jeho stranické kolegyně Aleny Schillerové odešla výrazná osobnost polistopadové politiky. "Člověk, kterého si vážíte, byť se vaše politické postoje rozcházejí," poznamenala.

O Schwarzenbergově úmrtí informoval exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) na sociální síti. "Bylo mi jasné, že se to blíží, ale stejně je to úder. Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, Česká republika by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal," napsal.

Schwarzenberg se v poslední době potýkal se zdravotními problémy, v uplynulých dnech byl letecky přepraven do nemocnice ve Vídni. Chyběl však už v sobotu 28. října na Pražském hradě, ačkoliv mu u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu bylo prezidentem Petrem Pavlem propůjčeno nejvyšší státní vyznamenání. Řád Bílého lva občanské skupiny 1. třídy za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky tak převzal jeho syn.