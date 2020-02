Anketa serveru EuroZprávy.cz: Žije se u nás důchodcům dobře? Lidé řekli, kde vidí největší problémy

Anketa serveru EuroZprávy.cz oslovila desítky tisíc lidí, z nichž několik stovek vyjádřilo svůj názor na jednoduchou otázku: Žije se důchodcům v České republice dobře?

Odpovědi respondentů byly vesměs smíšené. Mnoho lidé se shoduje v názoru, že důchodci mají problém především po finanční stránce. Sami senioři ale často uvedli, že pokud se na důchod připravili, v zásadě si nemají na co stěžovat.

Nejvíce ohlasů získal komentář diskutující, která uvedla: "Zdravý pracující důchodci se mají dobře.... Kolik jich je??? Realita bohužel jiná.Za celoživotní dřinu jsou zničení,léky drahé a na nějaké výdaje moc nezbývá."

Sami senioři ale situaci tak černě nevidí. "Jsem s manželem důchodci a žije se nám v důchodě opravdu dobře. Máme štěstí, že jsme zdraví i když už nám není sedmdesát. Cestujeme, chodíme za zábavou a kulturou, studujeme U3V, pracujeme na zahrádce, děláme turistiku, jezdíme na kole a hlavně hlídáme naše miláčky - vnoučata.... Důchod je prima, když se nám nechce nic dělat, tak lenošíme..." napsala autorka druhého nejpopulárnějšího komentáře.

Stejný počet ohlasů získal i následující komentář respondentky: "Žiji na vesnici ve svém domečku se zahrádkou. Jsem vdova 75let. Finančně jsem spokojena. Blížím se k průměrnému důchodu. Onkologické problémy mám za sebou a cítím se zdravotně dobře. Vztahy v rodině jsou v pořádku. A na vesnici se lidi znají.Jsou asi lepší vztahy mezi lidma. Babči ze vsi se nebaví o tom, jak jsou blbí politici ale o tom, jak nám kvetou kytky."

"Pokud jsou důchodci dva partneři, tak ano. Jestliže zůstanete sám, tak je to katastrofa, je mi z toho smutno," uvedla autorka komentáře, který získal třetí, resp. čtvrtý největší počet "liků".

"Hned jak odešly děti, jsem si začala šetřit, najednou jsme neživili dva krky, takže to docela dobře šlo a nikdy bych nezůstala v nájemním bytě i kdybych měla žrát trávu. Spoléhat na stát je blbost - teď přidali, ale spočítejte kolik zaplatíte navíc za každou položku nákupu a bude hůř a nikdy to jiný nebude. Dostanete nějakou stovku navíc, ale jste na tom pořád stejně blbě, nebo ještě hůř," napsala další z diskutujících.

Právě finanční stránka věci je kromě zdravotních problémů tím, co seniory trápí nejvíce. Shoduje se na tom řada respondentů. "Důchodcům přidají a v ten moment vše zdraží. Tak opět jsme na tom jak žebráci. Chudáci důchodci co zůstanou na všechny platby a léky sami. To jim vůbec nezávidím," uvedla jedna z diskutujících. "Sice nám přidali ale skoro všechno zdražilo takže nula!" potvrdila další.

"Podle mě se zas tak super nemají... No, než spoléhat na ten nicotný důchod, co mě jednou čeká, raději investuji. Posledně Zonky Rentier. Protože spořením si nikterak nepomůžu," napsal jiný respondent.

Ukázalo se, že pohled na život seniorů v Česku je zkrátka velmi odlišný. To ostatně potvrzují i jiní respondenti. "Je důchodce a důchodce, Vidím jak babička důchodkyně, zvažují v Albertu jestli si může koupit jogurt, (po zdražení! ) A znám důchodce který si důchod nechává posílat do Rakouska protože pracuje..." uvedl další diskutující.

"Po 40ti letech zdraví zničené prací, když zaplatím nájem léky a ty ještě ani nejsou to člověk musí chcípnout a nebo je sháním po celé republice, tak jsem ráda že mi zůstane na jídlo. Už jsem to nevydržela a musela jsem to napsat," napsala další respondentka.

Někteří z diskutujících vidí problémy seniorů i v dalších oblastech. "Ani náhodou a to nemluvím o penězích ale o celkovém ovzduší ve společnosti a přístupu k důchodcům. Dosažitelnost základní zdravotní péče se stále prodlužuje. Jak dlouho se čeká na vyšetření a jakou vzdálenost musíme absolvoval? Drobní obchodníci mizí a služby se soustřeďují do obchodní center a když nemáte auto? Věčný tlak co zase zdraží a zda na to budu mít, strach o bydlení. Tlak reklamy, šmejdů a podvodníků, telefonní operátoři pořád něco nabízí," napsal například jeden ze čtenářů.