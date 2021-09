Byznys si už budeme tvrdě bránit. Umíme vymyslet lepší řešení než úředníci, pro hygieničku nejsme partnery, říká restauratér

Další případné uzavírání či omezování restaurací a hospod považuje za nebezpečný nesmysl, byť počet pozitivně testovaných v tomto týdnu narostl. Zástupce gastronomů z Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) Luboš Kastner tvrdí, že limitování provozoven způsobí zhoršení epidemiologické situace. „Jakýkoli lockdown v gastronomii vede k nárůstu nakažených. Při uzávěře podniků se lidé budou scházet v garážích, hasičárnách, kde stejně budou pít alkoholické nápoje, ale v žádném případě od nich nemůžeme očekávat dodržování hygienických předpisů či rozestupů. Vládě jsme už několikrát vysvětlili, že se jedná o kontraproduktivní krok, a tak doufáme, že nás už vyslyší,“ přeje si.

Za zrušené vánoční večírky by musela přijít kompenzace



Místopředseda Rady spolku Českého gastronomického institutu je proto rozladěn výrokem hlavní hygieničky a náměstkyně ministra zdravotnictví Pavly Svrčinové, která naznačila, že pokud se epidemiologická situace zhorší, mohou i restaurace přejít opět do výdejního režimu. „Svým vyjádřením pobouřila všechny lidi v našem oboru. Její rétorika je naprosto nepřípustná, když ani neuzná za vhodné, aby s námi zamyšlený krok konzultovala. Paní doktorka se ani nenamáhala zvednout telefon. Je neuvěřitelné, že něco navrhne, ale už ji absolutně nezajímá náš názor. Nebere nás jako rovnocenného partnera.“

Restauratéra mrzí, že ministerstvo zdravotnictví s gastronomií vůbec nekomunikuje. „Nemluví s námi, nereagují na naše podněty či návrhy na setkání. Zdravotnický resort náš sektor prostě považuje za jakési zavírače a rozvolňovače. „I paní doktorka Svrčinová by nás měla brát za konstruktivního partnera, který vždy vymyslí lepší řešení než úředník. Náš byznys si po minulých zkušenostech už budeme tvrdě bránit,“ upozorňuje. Katsner přesto počítá s variantou, že by se podniky mohly zavřít, pokud by se ale situace rapidně zhoršila a čísla nakažených vyskočila. „Právě v tomto momentě by ale došlo k tvrdému bránění byznysu. Kompenzační balíčky by nesměly být nižší než předcházející, což bychom si nekompromisně ohlídali.“





Člen představenstva a Garant projektu Moje restaurace upozorňuje, že pokud by se v provozovnách ani letos nekonaly vánoční večírky, musela by přijít odpovídající kompenzace. „Vláda si musí uvědomit, že listopad a prosinec jsou vrcholem naší sezony, kdy vyděláme peníze, z nichž žijeme celý leden a únor, neboť v zimě po svátcích jsou nízké tržby. I kdyby k nám směli chodit jen očkovaní a testovaní, pořád se nám vyplatí mít otevřeno,“ míní. Rok a půl trvající pandemie podle experta zlikvidovala asi desetinu provozovatelů. „Dalších dvacet procent muselo své podniky prodat, anebo do nich vstoupil jiný investor či podnikatel,“ popisuje současnou situaci v oboru.

Gastronomie se bojí dalších nesmyslných nápadů

Zakládající člen spolku Apron si pochvaluje, že letošní léto se ohledně tržeb povedlo. „Co vím z výjezdu pokladen od dodavatelů, tak červenec ani srpen nebyl špatný.“ Řada podnikatelů ale řeší i jiný problém, než jsou finance. „Šéfové restaurací mají velkou nouzi o kvalitní personál. Vláda totiž lidi nechala rok zavřené doma a po tak dlouhé domě se těžko vstává z pohodlného gauče. Ocitli jsme se v paradoxní situaci, kdy je nyní možné si v gastronomii vydělat velké peníze, ale i tak o náš obor není zájem,“ smutně pokrčí rameny. Sám ale opatrnosti kuchařů či číšníků rozumí. „Chápu, že lidi mají strach. Trápí je nejistota, nevědí, zda náš obor zase nepotkají nějaké výluky. Klid a jistota prostě nyní v gastronomii není. Proto rozumím i těm, kteří odešli pracovat třeba do potravinových řetězců.“

Odborníkovi na gastronomii nevadí, kdyby se ve firmách opět začali testovat zaměstnanci. „Pokud je majitel zodpovědný, tak prakticky s testováním nikdy nepřestal. Každému přeci záleží, aby měl provozuschopný podnik a je jedno, zda se živí prodejem jídla či ocelí.“ Kastner přitom upozorňuje, že restaurace ani hospody nikdy nebyly zdrojem nákazy. „Ohnisko představují školy, kanceláře plné zaměstnanců či průmysl. I epidemiologové potvrdili, že jsme nikdy nebyli žádným zdrojem infekce.“ Připouští však, že někteří podnikatelé v jiných oborech nemusejí hygienická pravidla tolik dodržovat, jako je tomu v případě gastronomie. „Pokud na restrikce kašlou, pak musí nastoupit hygiena a jednat.“

Od nastupujícího podzimu nečeká žádné dramatické změny. „Tedy alespoň do voleb. Přesto se ale obávám, aby ze současné vlády či z ministerstva zdravotnictví nevypadlo zase nějaké nesmyslné nařízení či nápad, který pak budeme muset veřejnosti pracně vysvětlovat a pokoušet se zjednávat nápravu, což je velmi vyčerpávající.“ Kastner očekává, že by po volbách mohla přijít změna. „Pevně věřím, že bychom už konečně mohli usednout k jednacímu stolu s nějakým pragmatikem, který byznysu rozumí a nebude se rovněž řídit stereotypním scénářem, že jakmile vyskočí nákaza, tak zavře restaurace a hospody,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz Luboš Kastner.