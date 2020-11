Čajovny bojují o přežití, někteří majitelé si našli další práci

V čajovně Za zrcadlem v Jaselské ulici mají otevřené prodejní okénko. Nabízejí čaj a kávu s sebou, zrnovkou kávu, sypaný čaj a dezerty. Také půjčují deskové hry a prodávají tabák do vodních dýmek.

"Není to bůhví co, tržby jsou na deseti procentech. Rezervy se po jaře také ztenčily. Musel jsem propustit všechny brigádníky," řekl ČTK majitel čajovny Jindřich Cinka. Dodal, že v okénku teď prodává on sám. Zároveň si přivydělává jinou prací.

Na jaře bylo dlouho zavřeno, v létě se ztráty nepodařilo dohnat. "Vyhlídky nejsou moc dobré, záleží na dobré vůli domácích, jestli budou ochotní počkat s nájmem. Taky doufám, že před Vánoci něco prodáme, každý rok jsou dárky významnou položkou v rozpočtu. Pokud se tedy všichni nepřesunou na e-shopy," přiblížil Cinka. Za dosud nejúčinnější pomoc státu označil Cinka program COVID nájemné.

Chajovna na Dominikánském náměstí je nyní zavřená a majitel se obává, zda situaci zvládne. "Jsem odhodlaný to za každou cenu nevzdat, ale splácet to budu několik let. Pořád mi píšou a volají zákazníci, kteří mě podporují, abych vydržel. Jaro nás vyčerpalo, nákladů je příliš," uvedl majitel Bohumil Klváň.

Aby zaplatil všechny výdaje, musel začít pracovat jinde. Zároveň se mu rozpadl pracovní tým, takže začal budovat nový. "Bohužel v září tržeb moc nebylo. Hlavní naší klientelou byli studenti a ti byli rozpačití. Nevěděli, jestli pojedou domů, takže ani moc nechodili. No a nakonec odjeli," řekl Klváň.

Čajovna TeaVoli se rozhodla zavřít a začala s rekonstrukcí. "Snažíme se tak čajovnu zútulnit. Jsem nadšený ze zákazníků, tři týdny před lockdownem jsme měli nonstop plno, takže nějaké rezervy máme," řekl majitel Jan Krůza. Zároveň ale dodal, že už je to čtvrtý měsíc v tomto roce, kdy nemají příjmy. Odhadl, že pár měsíců by takto vydrželi, ale pak už by to pro čajovnu bylo likvidační.