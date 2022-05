Celkem už víza dostalo od počátku ruské invaze 348.177 běženců z Ukrajiny

Vláda ve středu projednala návrh novely zákona o pobytu uprchlíků z Ukrajiny v Česku nazývaný lex Ukrajina. Návrh explicitně odmítne dočasnou ochranu občanům Evropské unie, prodlouží lhůtu na vyřízení žádosti o dočasnou ochranu na 60 dní, a naopak zkrátí dobu, dokdy musí uprchlík nahlásit změnu pobytu z 15 dnů na tři dny.

Nově budou muset žadatelé o dočasnou ochranu z Ukrajiny napadené Ruskem prokázat, že mají zajištěno ubytování, pokud nebudou mít bydlení zprostředkováno krajským asistenčním centrem. Novela obsahuje také zkrácení nároku uprchlíka na zdravotní pojištění, a to na 180 dnů, uvedl po jednání vlády Rakušan. Změna se týká pojištěnců ve věku mezi 18 a 65 lety.

Uprchlíci, kteří dostávají v ubytovacím zařízení zdarma stravu a hygienické potřeby, by nově už neměli pobírat humanitární dávku. Nyní mají nárok na 5000 korun na pořízení základních potřeb pro začátek života v Česku. Dávku dostanou za měsíc, kdy získali vízum k ochraně.

Na cizinecké policii se od počátku ukrajinsko-ruského konfliktu přihlásilo 248.370 lidí, ve středu jich bylo 1978. Hlásit se nemusí děti mladší 15 let, kteří podle statistik tvoří asi 30 procent uprchlíků. Mladistvých od 15 do 18 let je přibližně sedm procent, seniorů nad 65 let 3,5 procenta. Mezi dospělými Ukrajinci je 72 procent žen.