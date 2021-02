Češi jezdí veřejnou dopravou méně než před epidemií, zjistil Google

Lidé také trávili o čtyři procenta více času ve svém bydlišti. Naproti tomu na pracoviště docházelo o 11 procent lidí méně, než bylo běžné před rozšířením epidemie koronaviru.

Z hlediska dopravy podle dat z map Googlu v karanténě nejvíce rostl zájem o přepravu vlastními motorovými vozidly, který byl o pět procent meziročně vyšší. Zájem o jízdu na kole byl vyšší o tři procenta.

V Praze kleslo ve stanicích veřejné hromadné dopravy množství cestujících o 45 procent, různé provozovny, jako restaurace, kavárny, kina či muzea pak navštěvovalo na konci ledna o 62 procent méně lidí. Do práce chodilo o pětinu lidí méně.

Potraviny chodí Češi nejčastěji nakupvat v pátek od 13:00 do 17:00 a dále v úterý, středu a čtvrtek kolem 15:00, tou dobou je v obchodech v průměru nejvíce zákazníků. Pokud se lidé chtějí vyhnout davům, měli by zvážit návštěvu prodejen kterýkoliv den mezi 07:00 a 08:00. Ve všední dny kolem osmé hodiny ranní je také nejlepší čas vydat se do lékárny. Ty jsou pak v průměru nejvíce vytížené od středy do pátku v čase 10:00 až 12:00.

Zatímco přes týden se Češi věnují nákupům, o víkendu více vyráží do přírody. České parky se nejvíce zaplní vždy v sobotu a neděli mezi 15:00 a 17:00. Pokud jsou právě otevřené restaurace, nejvíce je Češi navštěvují v pátek a sobotu kolem 19:00. Nejlepší čas jít se najíst bez davů je pak od pondělí do středy kolem 15:00. K návštěvám kaváren Češi nejčastěji volí středy až neděle kolem třetí hodiny.