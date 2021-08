Charita ČR vyhlásila sbírku pro Haiti, kde zemětřesení zabilo 1300 lidí a tisíce zranilo

Zemětřesení o síle 7,2 stupně v sobotu zasáhlo především jih chudé karibské země. Místní civilní obrana v neděli oznámila, že počet mrtvých narostl na 1297 a zraněno bylo přes 5700 lidí. Zničeno bylo podle tamních úřadů kolem 13.500 domů a dalších 13.785 bylo poškozeno.

"Výtěžek sbírky pomůže lidem, kteří během několika vteřin přišli o střechu nad hlavou. V první fázi půjde o zajištění potravin, pitné vody, léků a provizorního bydlení. Poté přijde na řadu obnova domů," oznámila manažer pro krizové události Charity ČR Martin Zamazal.

Lidé mohou posílat peníze na účet číslo 55660022/0800 u České spořitelny, s variabilním symbolem 179. Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru "DMS CHARITASVET 30", "DMS CHARITASVET 60" nebo "DMS CHARITASVET 90".

Česká Charita pomáhá na Haiti nepřetržitě od zemětřesení v roce 2010, kdy zemřelo přes 200.000 lidí. Jedná se hlavně o rozvojové projekty Arcidiecézní charity Olomouc na podporu vzdělávání dětí, dostupnosti zdravotní péče a bydlení pro nejchudší rodiny. Bližší informace najdou lidé na webu charity.

České ministerstvo zahraničí v neděli uvedlo, že nemá informace o tom, že by mezi oběťmi sobotního zemětřesení na Haiti byli čeští občané. Haiti podle úřadu zatím Česko nepožádalo o pomoc po přírodní katastrofě. Pokud by o pomoc požádalo, byli by na Haiti vysláni pražští hasiči, řekl České televizi generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček.