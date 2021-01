Další Čech stanul před soudem kvůli bojům v Donbasu, je obviněn z terorismu

Podle spisu se tam nechal vyškolit, vyzbrojit a vystrojit separatisty a pak se u nich zapojil do různých vojenských úkolů včetně práce v rozvědce, strážní službě, hlídkování i do bojů s ukrajinskými jednotkami. Nováček vinu odmítl.

Na Ukrajině zůstal do ledna 2016, kdy přejel do Moskvy, na české ambasádě požádal o vydání pasu a odcestoval zpět do Česka. Hrozí mu až dvacetileté vězení.

U soudu řekl, že v oblasti byl, pracoval ale pouze na výcvikové základně armády separatistů jako civilní zaměstnanec, dělal pomocné práce, pracoval v kuchyni. Odmítl, že by se účastnil bojových operací. "Jednou začala střelba blízko základny, řekli nám všem, že si máme vzít zbraně, ale já jsem zamrzl a neudělal jsem to," řekl Nováček.

Připustil také, že při nástupu do armády jako civilní zaměstnanec se účastnil několik hodin cvičení ve střelbě ze samopalu, ale nešlo mu to. Zajištěné fotografie, na kterých byl zachycen v uniformě a se zbraněmi, vysvětlil tím, že si výzbroj jen půjčil, z frajeřiny se vyfotil a chtěl "machrovat". Snímky dal i na sociální sítě a vydával se za vojáka. "Nechtěl jsem vypadat jen jako hlupák, který tam odjel a jen tam škrabal brambory," řekl. Videa z bojů nalezená v jeho telefonu prý natočil jeho kamarád se Slovenska, který si Nováčkův telefon do bojové linie půjčil. Existuje i videozáznam, na němž Nováček v uniformě a se zbraněmi vypráví ruským novinářům kde, jak a proč v Doněcku a Luhansku bojuje. Soudu to vysvětlil tím, že mu výstroj půjčili a rozhovor poskytl za slíbené peníze. Dva tisíce rublů za rozhovor byly prý jediné peníze, které si v oblasti za celou dobu vydělal.

Vypověděl, že na východ Ukrajiny odjel za dívkou Natašou, s níž si psal přes sociální sítě a domluvili se, že tam spolu začnou nový život. Hned po příjezdu do Doněcka mu prý Natašini známí nabídli místo u doněcké armády, on ale přistoupil jen na práci civilního zaměstnance, aby si vydělal peníze. Být vojákem prý odmítl. Odvezli ho tedy hned ten den do kasáren, kde zůstal. Když mu ani po třech měsících za práci nezaplatili, chtěl odejít, místo toho mu ale slíbili stejnou práci v Luhansku, kde dostane určitě zaplaceno víc, tak odjel tam. Celou dobu byl bez pasu. K odjezdu z oblasti se prý rozhodl po jednom bombardování základny, kde viděl mrtvé lidi. Za úplatu za peníze, které mu poslala rodina z Česka, nakonec s pomocí Čečenců odjel a dopravil se do Moskvy.