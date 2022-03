Domácnosti, které ubytují uprchlíky, by mohly dostávat od úřadu práce příspěvek

Sněmovna tento návrh zákona o opatřeních v zaměstnanosti a sociálním zabezpečení v souvislosti ruskou invazí na Ukrajinu dnes projednává ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze. Rozhodnout by tak o něm měla ještě dnes.

Pod návrhem je kromě Jurečky podepsán jeho stranický kolega Vít Kaňkovský, místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti) a poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková. Podmínkou pro získání příspěvku by bylo, aby nešlo o ubytování v ubytovacím zařízení a muselo by trvat nepřetržitě po dobu, kterou stanoví vláda. Výši příspěvku a další podmínky by stanovila vláda svým nařízením. "V rámci poskytnutého ubytování musí být ubytované osobě zajištěn dostatečný prostor pro odpočinek, pro přípravu stravy, prostor pro osobní hygienu a záchod a musí být zajištěn přístup k pitné vodě," stojí v návrhu.

Právě toto pravidlo vyvolalo výhrady opozičního hnutí ANO. Místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Jana Pastuchová (ANO) sice tento příspěvek ocenila, ale měla k němu výhrady. Vadilo jí, že nastavení příspěvku nechává zcela na vládě. V zákoně se vládě k tomu dává zmocnění. "Jako opoziční poslanci nemůžeme zvednout ruku pro tento pozměňovací návrh, protože tam není vůbec nic konkrétního,“ řekla. "Tato forma zmocnění není dobře,“ řekla bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Také ona řekla, že poslanci ANO mají problém s tímto "bianco šekem“ pro vládu. Poslanec Kaňkovský ale poznamenal, že nejde o institut, který by vládě dával bezbřehé možnosti nakládat se státním rozpočtem.

Projednávaná předloha má usnadnit uprchlíkům vstup na trh práce a odbourat některé zákonné povinnosti. Umožní vyplácet lidem uprchlým před válkou příspěvek 5000 korun a umožní jejich děti přijímat snáze do dětských skupin.

Místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO) poslance informovala, že Sněmovna již v sobotu ubytuje první uprchlíky z Ukrajiny ve svém provozně účelovém zařízení v Harrachově. Poté by měla další lidi ubytovat ve svém druhém zařízení v Lipnici nad Sázavou.