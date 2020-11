Flegr vysvětlil kontroverzní výrok o dětech. Televize zbytek odpovědi vystřihla, tvrdí

Názory evolučního biologa Jaroslava Flegra ke koronavirové pandemii vnímají někteří lidé velice kontroverzně, mnohé jeho predikce se však v uplynulých týdnech vyplnily. V těchto dnech se předmětem kontroverzí stal jeho výrok týkající se prezenční výuky ve školách.

Renomovaný vědec na sociální síti připustil, že v rozhovoru pro televizní stanici CNN Prima News opravdu řekl, že „se má s dětmi zacházet jako s nebezpečným odpadem“. „Byla to odpověď na otázku, co mají dělat učitelé v důchodovém věku s bezpříznakovými, a přitom potenciálně nakažlivými žáky, až se zase obnoví prezenční výuka,“ napsal Flegr.

Věta však podle jeho svědectví pokračovala. „Tím nemyslím, že by se měly zavřít do igelitových pytlů a odvézt do spalovny, ale že by se k nim neměli přibližovat a dotýkat se jich,“ měl dodat biolog.

Flegr tvrdí, že pracovník televize zbytek jeho odpovědi vystřihl. Výrok přitom vzbudil velké vášně, což on sám potvrzuje. „Tak jsem dnes do dvou hodin do rána odpovídal na rozhořčené vzkazy maminek a tatínků. A ráno za mnou dokonce jeden tatínek dorazil i osobně,“ uvedl na facebookovém profilu.

Vysokoškolský profesor v tomto týdnu v rozhovoru pro EuroZprávy.cz naznačil, že návrat dětí do lavic zatím neočekává. „Školy nejsou zavřeny pro to, aby se ochránily děti, ale z důvodů ochránění jejich rodičů a prarodičů, a především kvůli utlumení epidemie. A k tomu zatím nedošlo,“ nechal se slyšet.