Kauza Vidkun: Policisté promluvili o podivném zacházení s trestními spisy

Vrchní komisař René Chytil měl na starosti na podzim 2012 kauzu Toda Ibex, která se týkala vyšetřování trestního oznámení, za nímž stál podnikatel Kyselý. Vypověděl, že přes svého tehdejšího šéfa Petra Hanáka se dozvěděl, že Kadlec se o tuto kauzu neustále zajímal. Chytil chtěl případ odložit s tím, že se trestný čin neprokázal. "Vím, že když se o tomto závěru dozvěděl Kadlec, nebyl spokojen. Kadlec byl prý na nějaké poradě tak rozzuřený, že kvůli mému zamyšlenému postupu vynášel na mou hlavu i sprostá slova," uvedl komisař.

Později prý pochopil, že zájem má souvislost s vazbami Kadlece a Kyselého. O nestandardním zájmu poté informoval dozorující žalobkyni a domluvil se s Hanákem, ať spis raději předá někomu jinému.

Spis pak dostala vrchní komisařka Hana Dvořáková, která byla na pracovišti nová. Po doplnění některých úkonů dospěla ke stejnému závěru jako její předchůdce, který měl odložení věci napsané již v konceptu. "Byl to civilní spor a na našem oddělení to nemělo co dělat. Také státní zástupkyně dospěla k názoru, že věc má být odložena. I úkony, které jsem činila, považovala za nadbytečné. Do telefonu se mě tehdy zeptala, komu policie slouží, zda panu Kyselému nebo trestnímu právu," řekla policistka.

S nestandardním zájmem se setkala v únoru 2015 také u spisu označovaného jako Králík, který se týkal podezření z dotačního podvodu kvůli stavbě kanalizace v Kostelci na Hané. Tento případ je také součástí kauzy Vidkun. Podle žalobců Kadlec informace z tohoto spisu poskytoval Kyselému a Petrůjovi následně ukládal, aby zajistil vydání rozhodnutí o zahájení trestního stíhání. "Bylo evidentní, že se o tuto věc Petrůj zajímá víc, dal mi pokyn, abych byla ofenzivnější. Překvapilo mě, že u ostatních spisů jsem takové pokyny od něj nedostávala," uvedla Dvořáková.

Spis chtěla odložit, neboť se podvod neprokázal. Domluvena na tom byla i s žalobcem, Petrůj si však spis vzal, že ho prostuduje. Napsal žalobci žádost o prodloužení lhůty s tím, že bude mít nové zásadní informace, osobně ji však o tom neinformoval. Následně jí přišel anonym ohledně podezření z dotačního podvodu v obci Vícov. S kauzou Králík to však nespojila a vyčlenila to jako samostatnou věc a případ Králík odložila.

Oba obžalovaní popřeli, že by měli o spisy nestandardní zájem nebo je chtěli ovlivňovat. "Byla to povinnost, aby se vedoucí pracovníci ve věcech angažovali," tvrdil dnes Kadlec. "Není normální, aby mi někdo dával za vinu, že dávám pokyny," ohradil se Petrůj.