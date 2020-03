Koronavirus zasáhl do činnosti soudů, týká se to i vražedkyně Janákové

V úterý měla stanout před Okresním soudem v Opavě kvůli křivému obvinění dozorce ze znásilnění. Janáková ve vězení otěhotněla a byla kvůli porodu dočasně propuštěna.

"Hlavní líčení se ruší. Důvodem je koronavirus," řekla dnes ČTK pracovnice soudu. Dodala, že nový termín hlavního líčení zatím není znám.

Podobně postupují i soudci Okresního soudu v Ostravě. "Jednak jsme omezili úřední hodiny soudu. V pondělky, úterky a středy máme pro veřejnost otevřeno dvě hodiny denně," sdělil mluvčí soudu Dalibor Zecha. Rušení hlavních líčení je podle něj vždy na rozhodnutí soudců. "Doporučení ale je takové rušit všechna jednání, která nejsou nutná s ohledem na uplynutí některých zákonných lhůt," vysvětlil Zecha.

Krizový štáb Krajského soudu v Brně dnes vydal jako opatření kvůli šíření nového typu koronaviru pokyn k odročení všech jednání nařízených na dobu od 17. března do 14. dubna. Jde o stovky jednání. Výjimkou jsou hlavní líčení ve vazebních věcech a jiné obdobně neodkladné záležitosti. ČTK to řekla mluvčí soudu Klára Belkovová. Ke zrušení jednání přistoupily městský i další okresní soudy.

Přerušování vězení všem ženám, které otěhotní, se asi omezí

Počítá s tím poslanecká novela trestního řádu, kterou doporučil beze změn schválit senátní ústavně-právní výbor. Horní komora by o předloze měla rozhodnout ve středu.

Soudy budou moci podle předlohy konkrétní případ posoudit a rozhodnout, zda se žena dostane dočasně na svobodu, nebo ne. Totéž by platilo pro odkládání nástupu do vězení. Novela má zabránit situacím, kdy nebezpečné pachatelky nenastoupí do vězení nebo se kvůli těhotenství či mateřství dostanou na svobodu.

U žen odsouzených za přečiny nebo zločiny, které nejsou zvlášť závažné, by podle předlohy nadále platila současná úprava, tedy automatické přerušování nebo odkládání pobytu ve vězení. Zvlášť závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, za něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.

Novela je reakcí na případ ženy, která byla odsouzena na 30 let za vraždu sběratele. Soud jí musel přerušit výkon trestu, když se zjistilo, že otěhotněla. V té době byla ve vazební věznici v Hradci Králové. V říjnu soud poslal ženu do vazby potom, co ji policie začala stíhat pro podezření z křivého obvinění.

Pokud by soud společensky nebezpečnou ženu dočasně na svobodu propustil nebo ponechal na svobodě, mohl by nově zároveň rozhodnout o dohledu nad ní a uložit jí další povinnosti. Přerušení nebo odklad výkonu trestu by soud mohl také zrušit. Pro případy, kdy ženy se svými malými dětmi budou muset být ve vězení, se podle důvodové zprávy předpokládá vybudování přístavby ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Náklady by měly činit 17,5 milionu korun.

Předkladatelé uvádějí, že od roku 2015 do konce předloňského roku soudy odsoudily k nepodmíněnému trestu vězení za zvlášť závažný zločin 430 žen. U 13 z nich musely rozhodnout kvůli těhotenství nebo mateřství o odkladu nástupu do vězení, u šesti ze stejného důvodu o přerušení výkonu trestu.