Kvůli D11 se bude vyvlastňovat, žaloba viceprezidenta Soudcovské unie zamítnuta

Kučera, který je místopředsedou Vrchního soudu v Praze a zároveň viceprezidentem Soudcovské unie, může podat mimořádný opravný prostředek, kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Vynesení rozhodnutí se dnes nezúčastnil.

"Žaloba se zamítá, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení," řekl předseda senátu Jan Rutsch. Kučera podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, informovala Česká televize (ČT). Vyvlastňovat podle něj nemá úřad, ale soud, a vlastník má současně s vyvlastněním dostat tržní cenu pozemku.

Žaloba má několik bodů. Kučera se domáhá toho, aby soud rozhodnutí krajského úřadu o vyvlastnění zrušil a vyvlastňovací správní řízení bylo zastaveno. Také namítá, že o vyvlastnění neměl rozhodovat krajský úřad, ale správní soud. Chce také docílit změny zákona o vyvlastnění.

"Žalobce netvrdil, že by se nepostupovalo podle zákona, namítal, že zákon obecně je v rozporu s mezinárodními smlouvami a ústavou. Navrhl proto, aby soud přerušil probíhající soudní řízení a předložil příslušnou část zákona Ústavnímu soudu k posouzení, jestli je v souladu s ústavní pořádkem ČR," řekl ČTK mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek.

Krajský soud zamítl jako nedůvodnou také žalobní námitku na tzv. systémovou podjatosti. Podle žalobce krajský úřad byl při rozhodování o vyvlastnění ovlivněn výroky čelních představitelů ministerstva dopravy i hradeckého kraje v médiích o urychlené dostavbě dálnice D11 do Jaroměře, včetně snahy získat pozemek.

Podle Kučery navíc nebyl důvod k vyvlastnění, protože stát později údajně stavbu posunul mimo parcelu. Také tuto námitku soud neuznal. "Podstatné na tom bylo to, že vyvlastnění probíhá na základě územní rozhodnutí, které počítalo, že stavba zasáhne do pozemku žalobce," řekl ČTK Kulhánek.

Kučera vede spor se státem i v jiné rovině, a to o cenu pozemku. Tvrdí, že mu dal za pozemek nejnižší možnou z nabízených částek, a to zhruba 30.000. Krajský soud v Hradci Králové by se tímto měl začít zabývat ještě letos.

Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a na státní hranici s Polskem patří k nejdéle budovaným silničním stavbách v ČR. Dálnici začal stát budovat v roce 1978 a od roku 2017 dálnice končí v Hradci Králové. Ve výstavbě jsou dva úseky z Hradce Králové do Jaroměře. S dovedením dálnice na úroveň Jaroměře se počítalo v květnu roku 2022, podle posledních sdělení zástupců Ředitelství silnic a dálnic by k tomu mohlo dojít dříve, koncem roku 2021.