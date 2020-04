Liberec dá seniorům zdarma roušky, Děčín připravuje objekt pro bezdomovce v karanténě

"Seniorů je v Liberci přibližně 20.000 a přesně tolik balíčků s rouškou a letákem musíme připravit," uvedl Král. Balíčky budou podle něj seniorům doručovat následující dva týdny. "S výjimkou Velikonočního pondělí," dodal.

Koordinaci zásobování ohrožených skupin ve stotisícovém městě má na starost městská příspěvková organizace, Komunitní středisko Kontakt. Zatím rozdala 12.403 roušek. Získává je od lidí i firem a žádá je, aby v jejich výrobě pokračovali nadále.

"Pokud máte k dispozici roušky, které chcete darovat, budeme vděčni za každou," stojí ve výzvě Kontaktu. Roušky od města kromě seniorů dostávají také zdravotníci, sociální pracovníci, strážníci, policisté či zaměstnanci dopravního podniku.

Děčín připravuje středisko pro lidi bez domova v karanténě

Od Správy státních hmotných rezerv si radnice bezplatně pronajala budovu, kde budou tito lidé umístěni. Objekt bude sloužit pro tyto účely celému okresu. Kapacita budovy je několik desítek lidí. Novinářům to dnes řekl primátor Jaroslav Hrouda (ANO).

V budově v Krokově ulici se nyní připravují lůžka, město zajistí přívod vody do koupelen a na toalety, v případě nutnosti také topení. S provozem zařízení musí souhlasit hygienici.

"Naší prioritou je postarat se nejen o lidi bez domova, ale také chránit zdraví obyvatel našeho města," uvedl Hrouda. Do zařízení bude umístěn člověk bez přístřeší v případě, že bude vykazovat známky nákazy onemocnění COVID-19 a bude chtít strávit noc třeba v azylovém zařízení. "My nemůžeme podstoupit to obrovské riziko, že by takový člověk nakazil desítky lidí včetně našeho personálu, to bychom ochromili celou část této služby, a to si nemůžeme dovolit," uvedl Hrouda. "Toto opatření vnímáme jako ochranné opatření pro ostatní," zdůraznil primátor.

Na přípravě střediska město spolupracuje s krajským úřadem, který zajišťuje základní vybavení, personál a vypracuje režim, v jakém bude zařízení fungovat. Do karanténního střediska patří podle krajského úřadu lidé bez domova, kterým hygienici nařídí karanténu, a to kvůli podezření na onemocnění nebo pro pozitivní test na COVID-19. V objektu se ještě pracuje. "Ale jakmile se objeví první takový člověk, můžeme budovu začít využívat," uvedl primátor.

Na přesun těchto lidí dohlédne městská policie. Děčínští strážníci rozdali bezdomovcům ochranné roušky, které ušila obyvatelka města.

Obdobná střediska jako v Děčíně vzniknou také v Ústí nad Labem a Mostě. Krizový štáb Ústeckého kraje v pátek projednal stav přípravy všech tří objektů. "Zařízení budou využita rovněž pro osoby vykázané policií z místa bydliště kvůli páchání přestupku," uvedl kraj v tiskové zprávě.