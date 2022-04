Lidé na Ukrajinu odeslali už 10.000 balíků

— Autor: ČTK

Česká pošta předpokládá, že dneškem překoná hranici 10.000 odbavených balíků na Ukrajinu bez povinnosti platit za ně poštovné. Výjimku zavedla od 1. března, akce platí do odvolání. Podmínkou je pokračující válečný konflikt v zemi a především to, že Ukrajinská pošta bude přijímat a doručovat balíky z ČR. ČTK to dnes řekl mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Rusko zahájilo 24. února invazi na Ukrajinu.