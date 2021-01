Mnoho českých seniorů bude mít problém dostat se na očkování

Vyplývá to ze statistických údajů ze sociální a demografické ročenky. Podle dat je v domovech seniorů a v domovech se zvláštním režimem celkem asi 55.000 lidí. Víc než 65 let má zhruba pětina obyvatel republiky. Je jich přes 2,13 milionu. Celkem 441.100 z nich bylo pak už 80 let.

Vláda zdůrazňuje nutnost ochrany seniorů před koronavirem. V poslední verzi své strategie očkování z 22. prosince počítá s tím, že nejdříve mají vakcínu v lednu a únoru vedle zdravotníků, nemocničních pacientů nad 65 let a s vybranými chorobami, praktiků, záchranářů, hasičů, policistů a vojáků dostat klienti a pracovníci domovů seniorů a domovů se zvláštním režimem.

V domovech seniorů a v domovech se zvláštním režimem je celkem 57.600 míst. V zařízeních pobývá ale podle poslední statistické ročenky sociálních věcí asi 55.000 klientů a pracuje kolem 53.600 zaměstnanců, většina se přímo stará o klienty. V těchto dvou druzích služeb by tak očkování mělo dostat víc než sto tisíc lidí, pokud by o ně tedy měli všichni zájem.

Podle očkovací strategie mají ministerstvo práce a kraje vytipovat domovy, kde je potřeba očkovat. Mají zjistit počet zájemců i možnosti naočkování tamním praktickým lékařem. Státu nepatří žádný z domovů. Kraje a obce zřizují dvě třetiny domovů pro seniory a téměř tři pětiny domovů se zvláštním režimem. Zbytek provozují církve, neziskové organizace a další subjekty.

V lednu má do ČR dorazit 357.900 dávek vakcíny pro 179.000 lidí, v únoru pak 640.750 dávek pro 320.400 lidí. Jen lidí nad 80 žije v Česku přes 441.000. Z nich 30 procent bydlí podle dat statistického úřadu na venkově v obcích, které mají méně než 3000 obyvatel. Je to 129.000 lidí po osmdesátce.

Valná většina seniorů nepobývá v ústavních zařízeních a je doma. Nejvíc obyvatel nad 80 let mají velké kraje, a to Praha, Středočeský a Jihomoravský kraj. V každém z nich je přes 50.000 osmdesátníků a starších. Lidé nad 65 let ve všech krajích tvoří víc než 18 procent obyvatel, v některých pak přes 20 procent. Jihočeský kraj už oznámil, že chce do prázdnin naočkovat ne lidi nad 65 let, ale lidi nad 60 let. Podle vládní strategie by se mělo v Česku očkovat celkem 6,95 milionu lidí a tato akce má skončit za rok a půl v červnu 2022.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli v diskusním pořadu televize Prima a na svém facebooku oznámil, že lidé nad 80 let se budou moci k očkování zaregistrovat od poloviny ledna a ostatní pak od února. Jak by měla registrace vypadat, není zatím jasné. Dosud se objevily informace o internetovém registračním systému.

Internet podle statistiků nikdy nepoužily téměř dvě třetiny lidí nad 75 let. Celkem je jich 525.400. Denně nebo skoro každý den se připojuje 12 procent pětasedmdesátiletých a starších obyvatel republiky, tedy asi 99.100. Žádnou zkušenost s internetem nemá ani 30 procent lidí mezi 65 a 74 lety, je jich 385.100. Podíl uživatelů internetu se pak liší i v jednotlivých krajích. V Praze je na síti aspoň jednou týdně 64 procent lidí nad 55 let, v Olomouckém kraji 43 procent.

Řada starších lidí bude mít také problém se na očkování dostat. Seniorské organizace upozorňují na to, že mnohé seniorky a senioři i týdny nevyjdou z bytu, a to kvůli bariérám či jiným obtížím. Zmiňovala to opakovaně i ministryně práce Jana Maláčová. Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) při představení krajské očkovací strategie uvedl, že vládě navrhne zavedení placeného dne volna pro ty, kteří člena rodiny nad 70 let na očkování dopraví. Šéf České lékařské komory Milan Kubek řekl, že očkování musí za lidmi a není možné je "někam vyhnat". Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) navrhuje zřízení mobilních týmů, které by očkovaly v domácnostech.