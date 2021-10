Základ nároku dědiců Altnera vůči ČSSD je podle soudkyně oprávněný

Předběžný názor Stamidisové se týká jen jistiny ze smlouvy o zastupování, tedy částky 18,5 milionu korun. Další stamiliony ale mohou plynout z takzvaného příslušenství - ze smluvní pokuty, která by podle ní aktuálně činila zhruba 450 milionů korun, plus dalších 39 milionů Kč z úroků z prodlení.

Smlouvu o zastupování ČSSD ve sporu o její sídlo - Lidový dům - uzavřel s Altnerem v roce 1997 tehdejší šéf strany a současný prezident Miloš Zeman. Sociální demokracie následně ve při o nemovitost uspěla. Altner jí poté poslal fakturu na 50 milionů korun, o dvě třetiny z této částky se ale zvlášť přihlásili jeho spolupracovníci Václav Halbich a Václav Hájek. Strana proto Altnerovi vyplatila jen třetinu a zbytek peněz složila do soudní úschovy.

"Mám za to, že smlouva byla jasná a dostatečně určitá, což potvrdil i inženýr Zeman. Řekl, že kdyby smlouva nebyla jasná, nikdy by ji nepodepsal. A kdyby měl nejasnosti, dal by ji k přepracování, což se nestalo. Mám za to, že žaloba je po právu," prohlásila při dnešním jednání u Obvodního soudu pro Prahu 1 Stamidisová. Zeman ve sporu svědčil již dříve.

Podle předchozího pravomocného verdiktu měla ČSSD Altnerovi vyplatit 18,5 milionu korun a a také smluvní pokutu 318 milionů Kč. Nejvyšší soud ale vrátil spor na začátek s tím, že smluvní ujednání o odměně nebylo dostatečně určité a že není jasné, co advokát pro stranu konkrétně vykonal.

Strana nárok odmítá. Dosavadní předseda strany Jan Hamáček v minulosti prohlásil, že ČSSD Altnerovi a jeho věřitelům za dobu trvání sporu zaplatila téměř 70 milionů korun.