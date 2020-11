Nejde mně o tržbu, ale o svobodu. Proto jsem otevřel, říká šéf baru. Zakládá politickou stranu

Jsou na něm znát emoce. Provoznímu baru Restart v Uherském Brodě Tomáši Weintrittovi, s nímž se EuroZprávy.cz v podvečer spojily, došla trpělivost. „Nelíbí se mně, jak se tady pod rouškou koornavirové hysterie oklešťuje svoboda podnikání, tisku i slova. Odmítám k tomu jen tak nečinně přihlížet,“ říká rozčileným tónem v hlasu.

Nejedná se o první vyhlášení občanské neposlušnosti proti vládnímu nařízení, která uzavřela po celé republice podniky. Ve čtvrtek už otevřel restauraci Šeberák v pražských Kunraticích její majitel Jakub Olbert, který se rovněž vymezuje proti restrikcím, jež podle něj dělají z lidí ovce. Do podniku pouští jen hosty, kteří podepíší dohodu o provedení práce. Chce se i soudit.

Předstoupit před justici je připraven i Tomáš Weintritt. Jeho bar totiž už navštívili policisté a vyzvali jej, ať zavře, neboť je nouzový stav. Pokud orgány restauraci úředně zavřou, je připraven na ně podat žalobu. Popotahování ze strany úřadů se však nebojí. „Víte, z čeho mám jedině strach? Že děti nevyrostou ve svobodě, ale ve fašistickém státě. Tato představa mě opravdu straší.“ Na dotaz redakce, zda přece jenom už nevolí silná slova, odpověděl: „To, co zažíváme, už hraničí s fašismem. Nynější omezení souvisejí s diktátorskými režimy. Zcela určitě,“ stojí si za svým přesvědčením.

Hospodský upozorňuje, že podnik neotevřel jako restauraci. „Funguje v podobě petičního stánku na podporu nově vznikající politické strany Občanský odpor. Pokud získáme potřebný počet podpisů, zamíříme do politiky,“ plánuje si.

Šéf provozovny tak vyvrací, že by otevřel kvůli tržbám. „Absolutně ne, protože tady se lidé bojí,“ tvrdí. Proto odmítá námitky, zda by se nevyplatilo v klidu počkat na otevření restaurací, které mají přijít s plánovaným rozvolněním. Vláda dokonce zasedne v neděli, kdy má oznámit, zda v pondělí dovolí otevřít. „Tady ale vůbec nejde o to, zda by nebylo rozumnější vyčkat. Svým skutkem projevuji naprostý nesouhlas se současnou situací v republice“

Znovu opakuje, že bar neotevřel, aby k němu přišli hosté na pití a měl z nich profit. „To vůbec není podstatné. Mně bohatě stačí, že jsem svým postojem rozpoutal pozornost médií, a tak se národ dozví, že i u nás se něco děje. Někteří lidé chodí demonstrovat do ulic, my náš protest vyjadřujeme tímto způsobem,“ upozorňuje podnikatel.

Do baru, který má být v provozu denně od 15:00 do 22:00 hodin, v sobotu z devadesáti procent přišli žurnalisté. „Novinářům jsme představili naše politické názory. Jednoznačně je z nich znát, že se současnou vládní situací vyjadřujeme nesouhlas a hluboký odpor. Otevřeně tak demonstrujeme naši nespokojenost,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz Tomáš Weintritt.