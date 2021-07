Některá stravovací zařízení jednorázové plasty z provozu už vyloučila

Zákazníky zároveň motivují, aby si k nápojům nebrali brčka nebo víčka. Lidem, kteří si přinesou vlastní hrnek, dávají slevu. Vyplývá to ze zjištění a ankety ČTK mezi provozovateli gastronomických provozů.

Návrh zákona k zákazu jednorázových plastů vláda schválila v lednu, měl začít platit od července. Musí ho ale ještě projednat Sněmovna, která se k němu zatím nedostala. Podle Evy Dostálové z oddělení komunikace a vzdělávání kanceláře Poslanecké sněmovny byla už jednou snaha bod zařadit jako pevný, ale nenašla se k tomu dostatečná většina. I kdyby zákon prvním čtením prošel, do konce volebního období ho Sněmovna podle ní schválit nestihne. Předloha zákona je převodem evropské směrnice schválené v roce 2019.

Globus ve svých 15 restauracích podle mluvčí společnosti Anety Turnovské už rok k nápojům nabízí jen papírová brčka. Ke konzumaci jídel jsou k dispozici dřevěné příbory. V plánu podle ní je rozšířit partnerství s Otoč kelímek. "V našich kavárnách jsme před koronakrizí nabízeli teplé nápoje do kelímků na opakované použití v projektu Otoč kelímek. Jakmile to situace dovolí, rádi bychom systém rozšířili i na naše restaurace, kde již nyní například nepoužíváme k odnosu jídel krabičky z expandovaného polystyrenu," řekla Turnovská.

Řetězec Fruitisimo v posledních letech podle svého výkonného ředitele Michala Příhody snížil objem používaných plastů o několik tun. Loni například změnil materiál kelímků, používá jen ty ze 100procentního recyklátu, tzv. rPET. "Vybízíme zákazníky, aby si nebrali ke kelímku víčko, ani brčko, jelikož to není nutné a dá se vypít i bez těchto komponentů," uvedl. Lidem, kteří si přinesou vlastní lahev, dostanou slevu pět korun na nápoj. Fruitisimo v průběhu srpna podle Příhody nahradí plastová brčka papírovými a plastové lžičky dřevěnými.

Pražský gastronomický koncept Manifesto, který 17. srpna otevře už třetí provoz, a to na Andělu, od počátku využívá jen jednorázové obaly z kompostovatelných materiálů, uvedl zakladatel konceptu Martin Barry. Letošní novinkou bude to, že restaurace na Andělu budou jídlo servírovat na porcelánových talířích s klasickými příbory. "Již od roku 2019 čepujeme pivo a veškeré nápoje servírujeme do skla. Tím se za jeden rok ušetřilo okolo 760.000 jednorázových kelímků z kukuřičného plastu. Zároveň dohlížíme na materiál obalů pro rozvážku jídla, aby byl odbouratelný a ekologicky šetrný," uvedl.

V kavárnách Starbucks podle informací na webu sítě od roku 2008 mohou zákazníci ušetřit deset korun na nápoji, pokud si donesou vlastní hrnek. Tato možnost je populární a meziročně roste o 100 procent, uvedla společnost. Starbucks zároveň nyní zpoplatnil jednorázové kelímky. Jednokorunový příplatek věnuje v plné výši na výsadbu stromů.