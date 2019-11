Podvod s držovickou elektrárnou: Trest platí, Ústavní soud zamítl stížnost

Vlček tvrdil, že soudy hodnotily důkazy v rozporu s "prostou logikou věci", škodu označil jen za hypotetickou. "Obecné soudy náležitě vyložily, na základě jakých skutečností (důkazů) dospěly k učiněným skutkovým a právním závěrům a též rozvedly svoji argumentaci ve vztahu k hodnocení jednotlivých důkazů," uvedli ústavní soudci.

Někdejší Vlčkův zaměstnanec Martin Dupal dostal čtyři roky, ústavní stížnost podle justičních databází nepodal. V případu stanul před soudem také šéf dodavatelské firmy Zdeněk Svoboda, i on dostal nepodmíněný trest.

Původně byla trojice odsouzena za pokus o podvod, podle staršího rozsudku Nejvyššího soudu ale jejich jednání mělo být kvalifikováno pouze jako příprava podvodu, což pak justice zohlednila při výměře trestu.

Obžalovaní usilovali v roce 2010 o "papírové" zprovoznění nedokončené elektrárny. Měli padělaný protokol o reklamaci solárních panelů. Získali sice licenci od Energetického regulačního úřadu, ovšem další kroky směřující k výrobě a prodeji energie za zvýhodněnou cenu už neudělali. Přišlo se totiž na to, že elektrárna není hotová. Motivem byla snaha získat výhodnější výkupní ceny, na které měly nárok elektrárny zprovozněné před koncem roku 2010.

Pokud by se podvod podařil, za 20 let by podle státního zástupce vznikla škoda přes čtvrt miliardy korun.

Vlček se u soudu dříve hájil tím, že byl jen investor a na stavbu si najal odborníky. Dupal tvrdil, že jen poslouchal Vlčkovy příkazy. Svoboda zase řekl, že licenci neřešil, prý to byla záležitost investora.