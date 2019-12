Praha má nového hrdinu. Řidič tramvaje zachránil malého chlapce

Řidič celý případ osvětlil na twitteru, následně i zveřejnil video, na němž je vidět, jak se vše seběhlo. Na jedné ze zastávek si všiml zoufalého chlapce, zastavil proto tramvaj a rozeběhl se za ním.

Anglicky mluvící hoch se ztratil rodičům, kteří odjeli v tramvaji před ním. Chodounský proto chlapce naložil do tramvaje a odvezl na další zastávku, kde na něj už čekali vyděšení rodiče.

"Všechno dobře dopadlo a rodina se zase shledala v náručí," uvedl před několika dny na sociální síti.

Upřímně, dlouho jsem zvažoval, jestli video z této akce zveřejním, protože zlí lidé by mohli najít nějaká porušení předpisů, ale víte co? Jsou Vánoce a každá pomoc bližnímu těší o to víc a náladu mi nemůže zkazit ani případný postih. Video tedy zde: pic.twitter.com/ZYUWONvmWm — Josef Chodounský (@JChodounsky) 9. prosince 2019

Následně přidal i video, které celou událost zachytilo. "Upřímně, dlouho jsem zvažoval, jestli video z této akce zveřejním, protože zlí lidé by mohli najít nějaká porušení předpisů, ale víte co? Jsou Vánoce a každá pomoc bližnímu těší o to víc a náladu mi nemůže zkazit ani případný postih," napsal k němu.

Namísto postihu se ale dočkal ocenění od několika tisíců lidí a i dopravní podnik města Prahy jeho čin aktivně zpropagoval.