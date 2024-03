Další výluka na lince metra C. V úseku přes centrum Prahy se nejezdí

"Z důvodu opravy trati je od soboty 9. března 2024 (od zahájení provozu) do neděle 10. března 2024 (do ukončení provozu) obousměrně přerušen provoz metra na lince C mezi stanicemi I. P. Pavlova – Nádraží Holešovice," uvedl pražský dopravní podnik na webu.

V denním provozu je proto zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase I. P. Pavlova – Muzeum – Hlavní nádraží – Florenc – Vltavská – Nádraží Holešovice. Jako alternativu mohou cestující případně využít tramvajovou linku číslo 36.

Dopravní podnik upozornil také na změnu týkající se tramvajové linky 36, která je ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávky Pod Karlovem a Nuselské schody do zastávky Náměstí Bratří Synků.