Pražský hrad o víkendu zpřístupní Jelení příkop, jedná o zmírnění kontrol

Cílem je, aby lidé nemuseli procházet kontrolou, když jdou do Jeleního příkopu nebo do Královské zahrady, uvedl ředitel administrativní sekce prezidentské kanceláře Jan Novák, který je pověřený řízením Správy Pražského hradu.

Prezident Miloš Zeman čelí kritice, že za jeho éry se Pražský hrad příliš uzavřel veřejnosti. Mnoha lidem se nelíbilo, že areál po zavedení bezpečnostních kontrol fakticky přestal být průchozí, kritizovali i dlouhodobé uzavření části zahrad včetně Jeleního příkopu. Hradní úředníci uzavírky zdůvodňovali náročnými opravami a bezpečnostní kontroly byly podle prezidentské kanceláře zavedeny na žádost policie.

Po rozsáhlých stavebních úpravách je zatím přístupná horní část Jeleního příkopu. "V dolním Jelením příkopu, s pohledy na dochované hradby a několik věží, je dosud umístěno staveniště," poznamenal dnes vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář.

Správa Pražského hradu přijala taková technická opatření, aby bylo možné veřejnosti zpřístupnit celý Jelení příkop. "Zatím na poslední říjnový víkend, od příští turistické sezony už natrvalo," uvedl Novák

Přístupy do Jeleního příkopu z Klárova a Nového světa jsou namáhavější a nejsou bezbariérové, upozornil Hrad. Naopak vstup od Prašného mostu je schůdnější.

Mynář dodal, že chce větší otevřeností oslovit především domácí veřejnost. "Rádi bychom po těžkých časech pandemie vrátili na Hrad české návštěvníky," dodal.

Dalším cílem je podle prezidentské kanceláře zmírnění režimu bezpečnostních kontrol pro návštěvníky Pražského hradu. Rozhodnutí ale záleží na postoji policie. "Jednáme s Policií České republiky o úpravě režimu kontrol. Chceme docílit toho, aby lidé nemuseli procházet kontrolou, když jdou do Jeleního příkopu nebo třeba do Královské zahrady," uvedl Novák.

Zeman ukončí své desetileté působení v čele státu v březnu příštího roku, kdy mu skončí druhý mandát. Jeho možní nástupci by chtěli historické sídlo českých králů a prezidentů víc otevřít veřejnosti.

Jelení příkop, kterým protéká říčka Brusnice, je rozdělen na horní a dolní náspem Prašného mostu s tunelem pro pěší podle projektu Josefa Pleskota. Za komunismu do této rozsáhlé rokle pod Hradem lidé stejně jako do dalších prostor areálu nesměli, otevřel se až za éry porevolučního prezidenta Václava Havla. V roce 2017 byly některé vstupy do dolní části příkopu uzavřeny s poukazem na bezpečnostní opatření. Následující rok Hrad oznámil, že dolní část Jeleního příkopu se uzavře kvůli rekonstrukci, která měla původně trvat deset měsíců, ale protáhla se. Jeho horní část, která byla uzavřena kvůli pracím souvisejícím s havárií kanalizace, se otevřela loni. V dolní části se dál opravují historické hradby a věže.