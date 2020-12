PŘEHLED: Peníze, politika, kultura i společnost. Největší změny a události v roce 2021

FINANCE

Nejvýraznějších změn dozná segment financí. Senioři dostanou od ledna 2021 v rámci zákonné valorizace přidáno průměrně 839 korun. Stát jim na penzích přidá 5,8 %, průměrné důchody tudíž porostou z 14 500 korun na 15 339 korun.

Zruší se také superhrubá mzda a od ledna budou pouze dvě sazby daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 a 23 procent, přičemž ta vyšší se počítá od příjmu 140 tisíc korun.

Od nového roku se také zvyšuje sleva na poplatníka o tři tisíce. Pro příští rok by tedy měla činit 27 840 korun. Rovněž poroste i minimální mzda, a to o 800 korun. Ze 14 600 korun se tak zvedne na 15 200 korun.

Změn se dočká také segment daní. Poroste spotřební daň za tabák, a to o 10 procent. Naopak spotřební daň z motorové nafty se sníží o korunu na litr.

Pro OSVČ bude také od ledna roku 2021 platit nová paušální daň. Ta je stanovena na 5 469 korun měsíčně. Počítá se také s rozšířením osvobození od srážkové daně u všech příjmů ze státních dluhopisů.

Elektřina a plyn lidem příští rok nezdraží. Cena vodného a stočného ale vzroste napříč republikou, průměrně o čtyři až pět procent, místy však až o 10 procent.

POLITIKA

Příští rok bude turbulentní i v případě tuzemské a zahraniční politiky. S úderem půlnoci 1. ledna vstoupí v platnost řada změn ve vztahu mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Skončí například volný pohyb služeb a ostrovní stát už nebude nadále členem studijního programu Erasmus.

Hned v lednu nás také čekají změny na pozici prezidenta USA. 6. ledna by měl Kongres potvrdit výsledky voleb nedávných a následně by 20. ledna mělo oficiálně začít funkční období prezidenta Joea Bidena.

Dočkáme se také dvojí změny předsednictví EU. Na začátku ledna převezme otěže Portugalsko, které o půl roku později, 1. června, předá Slovinsku.

Rok 2021 bude přelomový také pro Německo. Oficiálně totiž dojde k ukončení politické kariéry Angely Merkelové, která v pozici kancléřky vede zemi už 15 let. 26. září si Němci zvolí jak členy Spolkového sněmu, tak i nového kancléře či kancléřku.

Češi se voleb dočkají o pár týdnů později. V pátek a v sobotu 8. a 9. října zamíří k urnám, kde si zvolí nové složení Poslanecké sněmovny. Voliči tak rovněž rozhodnou o tom, jestli zůstane na postu premiéra Andrej Babiš. ODS také oslaví 30 let své existence.

SPOLEČNOST

Zřejmě nejvýraznější společenskou otázkou bude příští rok, podobně jako letos, koronavirus. Naplno se v Česku rozjede očkování, zároveň ale lze očekávat další nárůst nemocných. Pravděpodobně se tedy nevyhneme dalšímu přepisování statistik, novým lockdownům a hrozbě přetížení zdravotní péče.

Tyto komplikace by ale měly postupně odeznívat spolu s tím, jak poroste počet očkovaných lidí nejen z řad lékařů a rizikových osob, ale i z řad ostatní veřejnosti. Odhady hovoří o tom, že by se během prvního půl roku mělo podařit naočkovat zhruba polovinu České populace, přičemž od května by se do očkování měli zapojit i praktičtí lékaři.

Další poměrně výraznou událostí bude sčítání lidu, domů a bytů. To má odstartovat o půlnoci na 27. března a do 9. dubna 2021 bude možné vyplnit elektronické formuláře přes internet. Následně doručí komisaři do 26. dubna papírové tiskopisy domácnostem, které se do internetového sčítání nezapojily.

Výraznou celosvětovou událostí bude Expo 2020, které odstartuje 1. října v Dubaji. Akce měla původně odstartovat letos, kvůli pandemii koronaviru ale byla posunuta o rok. Světové výstavy se zúčastní také Česká republika, které zde bude mít svůj vlastní pavilon.

Příští rok nás rovněž čeká mnoho kulatých výročí. Česko bude například slavit 100 let od založení Československé obce legionářské, připomene si 400 let od Staroměstské exekuce, 120 let od narození Milady Horákové nebo 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského. Bude to také přesně 30 let od pádu Berlínské zdi nebo od odchodu sovětské armády a 20 let od událostí 11. září

KULTURA

I v kulturní sféře bude Česko slavit několik kulatin. Uplyne například 100 let od narození výtvarníka a otce Krtečka Zdeňka Milera nebo slavného komika Felixe Holzmanna, 90 let od narození Jiřiny Bohdalové Bohdalové a Jiřího Suchého, či 80 let od narození Jiřího Grossmanna. Divadlo na Fidlovačce zároveň oslaví sté výročí svého vzniku.

V květnu také odstartuje nejslavnější nesportovní soutěž světa, Eurovision Song Contest 2021. První semifinále proběhne v úterý 18. května, druhé o dva dny později. Finále je naplánováno na sobotu 22. května v nizozemském Rotterdamu. I v tomto případě se jedná o náhradní akci za letošní zrušenou. Českou republiku bude reprezentovat Ben Cristovao.

Pokud to epidemická situace dovolí, i Češi si v oblasti hudby příští rok přijdou na své. V březnu se u nás vystoupí Paul Van Dyk nebo Avril Lavigne, v dubnu legendární a-ha nebo Two Steps From Hell, a o měsíc později Eric Clapton a Céline Dion.

V červnu dorazí Iron Maiden, The Offspring, Pet Shop Boys, Nazareth, v červenci pak My Chemical Romance, Aerosmith nebo KISS. Následující měsíc u nás vystoupí Enrique Iglesias, Limp Bizkit a v září Passenger. Závěr roku pak svými koncerty uzavřou například OneRepublic, The Weeknd, Beast In Black nebo The Dead South.

Významný bude příští rok i po filmové stránce. Ačkoliv zatím není jasné, jestli se všechny snímky podívají i do kin, nebo pouze na streamovací platformy, těšit se můžeme na takové hity, jako Mortal Kombat, Není čas zemřít, Krotitelé duchů: Odkaz, Rychle a zběsile 9, Morbius, Venom 2, Matrix 4, Avatar 2, Sherlock Holmes 3, Mission Impossible 7, Godzilla vs. Kong, a do kin zřejmě vstoupí i původně nejočekávanější film letošního roku, legendární Duna.

Ta měla původně, stejně jako celá zbylá produkce studia Warner Bros., zamířit rovnou na streamovací službu HBO Max, nakonec se ale, vzhledem k obrovským očekáváním, zřejmě ukáže i v kinech. Ostatně i sama platforma HBO Max by v roce 2021 mohla dorazit do Česka, kde zatím působí výrazně osekanější HBO GO. Podobně se očekává i příchod Disney+.

SPORT

Bezesporu největší sportovní událostí budou příští rok olympijské hry v japonském Tokiu. Ty se uskuteční náhradou za letošní zrušené mezi 23. červencem a 8. srpnem. O měsíc dříve, od 11. června do 11. července, se odehraje Mistrovství Evropy ve fotbale.

Čeká nás také další Mistrovství světa v ledním hokeji, které by se mělo uskutečnit mezi 7. a 23. květnem v Minsku a Rize. A v průběhu léta i další ročník slavného závodu Tour de France.

Rovněž by se mělo uskutečnit i Mistrovství světa v biatlonu, tenisový Wimbledon, US Open a letní paralympijské hry.