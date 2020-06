Přehledně: Dnes končí řada omezení. Jak je to s cestováním a rouškami?

Další vlnu postupného rušení omezení, která vláda zavedla proti šíření nemoci covid-19 způsobované koronavirem, ohlásilo v pátek ministerstvo zdravotnictví. Změny jsou podle něj možné díky příznivé epidemiologické situaci.

Povinnost používat venku roušku či jiné zakrytí nosu a úst zavedl kabinet od 19. března. Zmírnil ji už 25. května, odkdy mohou lidé venku roušky odložit, pokud zachovají od ostatních aspoň dvoumetrový odstup. Dneškem tato podmínka padá a roušky nejsou potřeba ani při menším odstupu. Nadále je však lidé musejí nosit uvnitř budov a ve veřejné dopravě. Zakrytí nosu a úst je také nadále povinné na venkovních hromadných akcích, pokud při nich nelze dodržet odstup od ostatních lidí aspoň 1,5 metru.

Při zachování oddělených skupin po maximálně 500 lidech je ode dneška možné vpustit na hromadné akce až 2500 lidí. Týkat se to může třeba sportovních stadionů se sektory s vlastním vchodem i zázemím. Mezi jednotlivými sektory je zakázáno přecházet. Využít nová pravidla mohou hned dnes pořadatelé tří zápasů druhé fotbalové ligy, nejvyšší soutěž o víkendu odstartuje nadstavbovou část.

Prodávat potraviny k okamžité konzumaci na farmářských a ostatních trzích dosud nebylo možné. Lidé, kteří si tam nyní občerstvení koupí, musejí nadále dodržovat odstup nejméně dva metry. Povinný dvoumetrový odstup mezi jednotlivými zákazníky naproti tomu dneškem padá v holičstvích a kadeřnictvích.

Kina či divadla mají ode dneška možnost nabízet občerstvení, diváci ale nesmějí jíst a pít přímo v hledišti, kde mohou sedět přímo vedle sebe a není tak zajištěné zachování dvoumetrových rozestupů. Roušky jsou v hledištích stále povinné.

Vláda řadou opatření proti šíření covidu-19 omezila v polovině března fungování obchodů, služeb nebo pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. Zákazy postupně ruší od 20. dubna. Podmínkou jsou zpravidla zvýšená hygienická opatření.

Začínají platit jednodušší pravidla pro cestování po Evropě. Češi už ode dneška kromě cest ze Slezského vojvodství v Polsku, Portugalska a Švédska nebudou muset při návratu do vlasti dokládat negativní test na koronavirus. Hranice Česka se do velké míry otevírají i cizincům. Některé státy, jako například Španělsko, ale zatím zachovávají omezení pro vstup na své území pro turisty. Dosud bylo možné cestovat bez omezení pouze mezi Českem, Slovenskem, Rakouskem a Maďarskem.

Česko ode dneška uplatňuje takzvaný semafor, kdy hodnotí státy podle míry rizika nákazy koronavirem. Pouze u zemí s vysokým rizikem budou muset Češi při návratu dokládat negativní test. Cizinci se jím budou muset prokázat při cestě ze zemí s vysokým i středním rizikem nákazy. Jako středně rizikové označilo ministerstvo zdravotnictví Belgii a Velkou Británii.

Uvolnění cestování se zatím týká zemí EU, Švýcarska, Norska a Islandu. Vnější hranice unie zůstávají uzavřené, členské státy se ale shodly, že by se s jejich postupným otevíráním pro země, v nichž je dobrá epidemiologická situace, mohlo začít v červenci.

Evropa se zazelenala. Aktualizovali jsme tzv. semafor, který určuje pravidla pro návrat do ČR. Ve většině zemí je nízké riziko nákazy. Češi se od 15.6. budou muset prokázat negativním testem jen při příjezdu z Portugalska, Švédska a Slezského vojvodství. https://t.co/7kpP4MqSMs pic.twitter.com/7hUHbi3bNF — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) June 12, 2020

České dráhy dnes obnoví provoz svých vlaků do Rakouska a přiřadí se tak k RegioJetu, který první vlaky k jižním sousedům vypravil už v pátek. Dráhy začnou jezdit z Prahy do Lince a také z Prahy přes Vídeň do Štýrského Hradce, v úterý začne tato linka jezdit až z Berlína. V provozu opět budou i přeshraniční spoje do Německa a Rakouska. Na Slovensko pak ode dneška začnou jezdit i autobusy FlixBusu. V příštích dnech bude následovat obnovování dalších linek tuzemských dopravců do zahraničí.

Provoz Českých drah se tak ve směru do Německa, Rakouska a na Slovensko už téměř vrátí do předkrizového období. Omezení potrvá zatím na nočních linkách a u některých spojů, které zastaví výluky na trati. Do 11. července je tak například omezen provoz linky Praha - Mnichov pouze na úsek Praha - Plzeň.

Provoz do zahraničí dnes obnoví i autobusový dopravce FlixBus, a to konkrétně na Slovensko. Denní spojení z Prahy do Košic pojede přes Banskou Bystrici, Trenčín a Uherské Hradiště. Ve čtvrtek 18. června vyjedou dále spoje z Plzně do Košic přes Žilinu a z Prahy do Bratislavy. Na Slovensko už dříve obnovili spoje i RegioJet, České dráhy a Leo Express.

Od čtvrtku pak Flixbus obnoví i linku do Chorvatska. Cílovým městem bude Rijeka, do které budou zelené autobusy jezdit po dvou trasách. První vyjede z Prahy přes Vídeň, Lublaň a Opatiji, druhý noční spoj bude začínat v Berlíně, následně zastaví v Praze, Vídni, Mariboru a Záhřebu.

Další posilování provozu do zahraničí plánují tuzemští dopravci v závěru června. Přibudou například vlaky RegioJetu do Chorvatska, autobusy Leo Expressu do Rakouska a další spoje.