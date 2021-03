Při havárii vrtulníku zemřel nejbohatší Čech Petr Kellner

"Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Petra Kellnera," uvedla Tkadlecová.

Důvody nehody, při níž zahynulo pět lidí, jsou předmětem vyšetřování, dodala mluvčí. Podle aljašské policie je mezi oběťmi leteckého neštěstí kromě Kellnera padesátiletý Benjamin Larochaix. Kromě nich zemřeli také dva z místních průvodců a pilot vrtulníku, jeden člověk přežil a je ve vážném stavu v nemocnici.

Podle informací The New York Times se vrtulník zřítil v blízkosti ledovce Knik na Aljašce. Předpokládá se, že se skupina chtěla v horách věnovat heliskiingu, tedy lyžování s výsadkem z vrtulníku.

Kellner se na veřejnosti příliš neukazoval a s médii komunikoval jen zřídka. I proto každoročně budila velkou pozornost výroční zpráva jeho skupiny PPF, ve které zveřejňoval svou aktuální fotografii a také svůj pohled na svět byznysu. Ve výroční zprávě PPF za rok 2012 se například objevil na fotografii, kde sjíždí hory na snowboardu. Výroční zpráva PPF vyšla zatím naposledy loni v červenci.

Kellner byl majoritním vlastníkem investiční skupiny PPF Group, která investuje do řady odvětví a působí na třech kontinentech. K nejviditelnějším částem patří finanční služby, telekomunikace, strojírenství nebo média. Podle výroční zprávy společnosti za rok 2019 Kellner ovládal 98,93 procenta PPF. Kellnera už 15 let řadí časopis Forbes mezi nejbohatší lidi na světě, jeho majetek odhaduje na 293 miliard korun. Nejbohatším Čechem byl Kellner s náskokem před dalšími. "Není to nejdůležitější," řekl před lety Kellner k podobným žebříčkům v rozhovoru s MfD.

Nicméně Kellnerův soukromý majetek přitahoval stálou pozornost médií - známá je jeho vila ve Vraném nad Vltavou, vila v Praze na Hanspaulce, chalupa na Jizerce na Jablonecku nebo rezidence v Podkozí na Berounsku. V roce 2002 založil s manželkou Renátou nadaci, která podporuje vzdělanost sociálně znevýhodněných studentů, a soukromé gymnázium pro nadané děti v Babicích u Prahy.

Kellner se narodil 20. května 1964 v České Lípě, mládí prožil v Liberci. Podle dostupných informací byl podruhé ženatý a měl čtyři děti. Nejznámějším z jeho potomků je Anna Kellnerová, úspěšná závodnice v parkurovém skákání. Jejím partnerem je podle médií další český miliardář Daniel Křetínský, kterého Forbes řadí na třetí místo žebříčku.

Oběti nehody byly identifikovány

Aljašská Národní garda a dobrovolníci z Aljašské záchranné horské služby vyprostili oběti z místa neštěstí vrtulníku poblíž ledovce Knik. Pozůstalí byli informováni a oběti byly identifikovány:

- 52letý Gregory Harms z Colorada

- 56letý Petr Kellner z České republiky

- 50letý Benjamin Larochaix z České republiky

- 38letý Sean McManamy z Girdwoodu na Aljašce

- 33letý Zachary Russell z Anchorage na Aljašce (pilot)

Zraněný pasažér zůstává ve vážném ale stabilizovaném stavu v nemocnici v oblasti Anchorage. Vrtulník byl typu Airbus AS350B3 patřící firmě Soloy Helicopters z Wasilly na Aljašce. Má se za to, že skupina v oblasti lyžovala, věnovala se heliskiingu (tedy nechávala se k lyžování vysadit vrtulníkem, pozn. ČTK). Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB) bude příčinu havárie vyšetřovat. Zemřelí byli předáni soudnímu lékaři státu Aljaška. Dočasné omezení letů v oblasti ledovce Knik bylo zrušeno.