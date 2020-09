Protiprávně sterilizované Romky bojují za odškodnění už 20 let, zákon stále není

Připomněla, že za svá práva ženy bojují už téměř dvě desítky let. "Hlavním důvodem dnešního setkání je, aby zákon, který měl být už dávno projednán, šel do Sněmovny. Chceme, aby poslanci už něco dělali a abychom k tomu odškodnění jednou došly, protože je to už mnoho let, co ženy takto bojují a pořád se nic neděje," uvedla Gorolová. Připomněla, že zákon byl předložen už loni, a na další vývoj tak ženy čekají zhruba rok.

Gorolová dlouhodobě sdružuje ženy postižené protiprávní sterilizací. Sama je rovněž obětí tohoto nechtěného zákroku. V roce 1988 porodila císařským řezem prvního chlapce, následoval druhý syn a komplikovaný porod, který opět skončil císařským řezem. "V té chvíli mi donesli dva papíry. Vůbec jsem to nečetla, podepsala jsem to a neřešila, protože jsem měla velké bolesti, bylo to na porodním sále, chtěla jsem to mít rychle za sebou," vzpomínala Gorolová. Až později se dozvěděla, že podepsala souhlas se sterilizací.

Dodnes se se zákrokem nevyrovnala. Má sice dva syny, ale velmi toužila po dceři. "Chtěla jsem hodně holčičku a v té době, když jsem měla dva syny, tak jsem bydlela u maminky a já jsem si chtěla přivést dítě do svého bytu, do své postýlky, kde budu maminkou já. Trápím se tím dodnes, proto bojuji i za všechny ostatní ženy," řekla Gorolová.

V roce 2003 se ženy prostřednictvím nevládních organizací obrátily na úřad ombudsmana, který vydal v roce 2005 stanovisko, že většina případů sterilizace, které on sám zkoumal, byly protizákonné. V roce 2009 se ženy dočkaly omluvy z úst tehdejšího premiéra Jana Fischera a ministra pro lidská práva Michaela Kocába.

"Omluvil se nám, ale není to dostačující. Ženy si to odškodnění zaslouží a myslím si, že to je vhodné," uvedla Gorolová. Podle ní ženy vědí, že děti už nikdy mít nebudou a ani peníze tuto situaci nezmění, nicméně mnoho žen už zestárlo a jsou nemocné. "Tyto finance nám mohou pomoc k léčení. Omluvili se nám, ale i to finanční odškodnění těm ženám patří," soudí Gorolová, která je v kontaktu zhruba se dvěma stovkami obdobně postižených žen.