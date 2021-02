Průzkum: Podíl mladých lidí bydlících u rodičů v Česku klesá

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Podíl mladých lidí bydlících u rodičů v Česku v posledních letech klesá. Zatímco před šesti lety tak bydlel každý třetí Čech ve věku 26 až 30 let, nyní jich je 20 procent. Dvě třetiny tvoří muži. Průměrný věk osamostatnění je zhruba 26 let, což přibližně odpovídá průměru Evropské unie. Vyplývá to z lednového průzkumu Asociace českých stavebních spořitelen mezi 533 respondenty od 18 do 30 let.