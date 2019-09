V pořadu Reportéři ČT se objevila reportáž o Andreji Babišovi a Čapím hnízdu. Redaktoři oslovili o běžné občany, aby se zeptali, co si o veletočích kolem Babišova stíhání vlastně myslí. Senioři, kteří se v reportáži objevili, se ale premiéra zastávali.

„Není to vyšetřený, až se to vyšetří, bude znám výsledek, tak o tom můžete mluvit, a ne to zveřejňovat,“ zdůraznil jeden z oslovených seniorů. Další byli ještě ráznější. „My ho máme rádi,“ prohlásila na kameru další seniorka. A nebyla jediná. „My proti němu nic nemáme,“ přidala se další.

„A prostě mu fandíme, všichni, co jsme tady,“ rozplývala se další důchodkyně. Reportéry ČT proto samozřejmě zajímalo, proč Babišovi tolik fandí. „No, protože nám přeje, penzistům,“, chválil premiéra další muž. „A nejenom penězma, a celkově republice,“ přidala se seniorka. „Tam jsou jiný zloději, který kradli,“ zastala se Babiše další respondentka.

„Chtěj ho shodit za každou cenu,“ tvrdí další muž na videu. „Kdo ho chce shodit, to je přesně Praha, protože jim tam šáh na ručičky,“ tvrdí další seniorka. „To je zlodějů a všechny prachy jsou pryč,“ rozčiloval se jiný respondent. „Jak z toho mají radost, Pražáci zas*aný,“ prohlásil na samém konci reportáže jeden ze seniorů. .

K respondentům se vyjádřil i jeden z redaktorů ČT Ondřej Golis. „Zeptal jsem se účastníků zájezdu z Kamýku nad Vltavou na Čapí hnízdo, co si myslí o kauze Čapí hnízdo. Cennej pohled z bubliny,“ posteskl si.