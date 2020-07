Rozsáhlá kauza zmanipulovaných IT zakázek je u soudu, soudce se vyloučil

Případ se týká tří Integrovaných operačních programů ministerstva vnitra. Šlo o dotace mimo jiné na vybudování datových sítí, zajištění přenosu dat, jejich zabezpečení a elektronizaci služeb radnic.

"Obžaloba byla podána na 26 obžalovaných, z toho jsou dvě právnické osoby. Obžaloba zahrnuje 13 veřejných zakázek, škoda je téměř čtvrt miliardy korun," řekl ČTK státní zástupce olomouckého vrchního státního zastupitelství Martin Brzobohatý. Zakázky byly částečně financovány z evropských fondů. Škoda je vyčíslena podle žalobce pouze na podílu zahrnujícím evropské peníze. Kvůli tomu, že byla porušena dotační pravidla při veřejných soutěžích, musí ČR tyto evropské dotace vrátit nebo je již nedostane, uvedl žalobce.

Rozsáhlý případ dostal na stůl olomoucký soudce Petr Sušil. "V případu jsem se aktuálně vyloučil z důvodu podjatosti, jeden z obžalovaných je můj spolužák, jsou tam osobní vazby. Je tam podána stížnost Vrchního státního zastupitelství. Zatím se neví, kdo to bude fakticky rozhodovat. Pokud mi případ zůstane a státní zastupitelství se s mou podjatostí neztotožní, bude to určitě trvat několik měsíců, než se kauza nastuduje. Je to 175 svazků a 40.000 stran spisu," řekl ČTK soudce Sušil.

Věc souvisí se zátahem protikorupční policie ze září roku 2014. Odehrával se tehdy na několika místech po celé zemi, podle žalobců šlo o 40 prohlídek. Policisté byli například na radnicích v Olomouci, Přerově a ve Zlíně. Policejní akce se týkala také hejtmanství ve Zlíně a Olomouci. Kauza se řešila několik let, zasáhlo do ní několikrát i Nejvyšší státní zastupitelství, které zrušilo stíhání některých lidí. "Případ byl náročný nejen rozsahem osob, které se podílely na veřejných zakázkách, rozsahem samotných zkoumaných zakázek, ale i právní složitostí té věci," dodal žalobce Brzobohatý.

Obžalovaní podle obžaloby různými způsoby ovlivňovali veřejné soutěže ve svůj prospěch či ve prospěch spřízněných subjektů. V souvislosti s kauzou padlo obvinění z trestného činu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie, účasti na organizované zločinecké skupině a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.