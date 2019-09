Úplatek pro detektiva? U soudu s Březinou se řešila podivná schůzka ve věznici

Podle žalobce se Březina z vazby v roce 2012 až 2014 v lihové kauze snažil ovlivnit desítky svědků, policistovi údajně nabídl deset milionů. S Březinou je kvůli ovlivňování svědků v případu obžalováno dalších osm lidí včetně jeho bývalé manželky.

Březina byl v roce 2017 za obchody s nezdaněným lihem pravomocně odsouzen k 13 letům vězení, způsobenou škodu vyčíslil vrchní soud na 5,6 miliardy korun. Podle obžaloby, kterou se zabývá brněnský soud, Březina od svého zadržení v říjnu 2012 do ledna 2014 nabídl z vazby deset milionů korun ostravskému kriminalistovi za to, že z trestního spisu vyřadí klíčové důkazy. Kriminalista to ale oznámil nadřízeným.

Dnes se Březina ve výpovědi výhradně věnoval schůzce s kriminalistou, který ho navštívil ve věznici. Podle něj mu detektiv ukazoval materiály z utajené části spisu. Šlo například o záznamy ze sledování Březiny i jeho bratra, také o "úkolníček", který si jeho bratr vedl. Materiály podle Březiny jasně dokazovaly, že právě on (Radek Březina) všechny podvody řídí. "Byl tam popsán celý ten podvod. A já věděl, že kdyby se to objevilo ve spisu, tak je to konečná," uvedl Březina.

Policista mu pak prý řekl, že by šlo zařídit, aby se tyto materiály do spisu nedostaly. "Pochopil jsem, že mu jde o peníze. Žádnou konkrétní částku jsem ale neřekl," uvedl Březina. Začal mít podezření, že si detektiv vše nahrává, a kdyby mu nabídl úplatek, vše ostatní by policista vymazal a použil jen část o úplatku, řekl. "Úplatek jsem mu nenabídl," tvrdí Březina. Domnívá se, že šlo o policejní provokaci.

Už dříve uvedl, že státní zástupce v obžalobě vynechal z Březinových zápisků z věznice reakce detektiva, a označil to za manipulaci s důkazy. Uvedl, že to, že mu detektiv ukázal utajované skutečnosti, je trestné, a žalobce ho kryje. Kromě jiných i na žalobce a detektiva dříve podal trestní oznámení, bylo ale odmítnuto.

Podle žalobce Březina také přes svoji tehdejší manželku Stanislavu z vazby úkoloval své podřízené a chtěl, aby se naučili sepsané výpovědi nebo aby zapírali či zapomínali. Svědkům nabízel za naučené výpovědi desítky až stovky tisíc korun, uvádí obžaloba. Březina už dříve doznal, že ovlivňování bylo v masivním měřítku, šlo o desítky případů. Podle něj svědci dostali zálohy, desítky tisíc i statisíce, v jednom případě milion. Březinovi by mohl soud zpřísnit třináctiletý trest, hrozí mu až 16 let vězení.

Vedle Březinovy exmanželky obžalobě čelí i Březinova sekretářka Kristýna Mazurová, Pavel Čaniga, který řídil Likérku Drak, správce Březinových budov Ivan Kovářík, bývalý jednatel Morávia-Chemu Radovan Dalajk, a Martin Kalakaj, Pavel Bublák a Miroslav Pantlík. Hrozí jim desetileté vězení. Soud má termíny hlavního líčení zatím naplánovány na středu a čtvrtek, další tři jednací dny jsou v plánu v říjnu.