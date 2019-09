Urážky Romů? Soud odročil hlavní líčení v kauze nápisů v Letech

Dvaadvacetiletému muži a dalšímu o 13 let staršímu hrozí za popírání a schvalování genocidy vězení od šesti měsíců do tří let.

Tabule s urážlivými nápisy objevili lidé v areálu památníku na přelomu května a června 2018. Na případ tehdy upozornil web Romea.cz, podle kterého byl na tabulích nápis: "Památník věnovaný historicky posledním pracujícím Romům na území České republiky". Romea uvedla, že cedule na památník umístil nacionalistický spolek My proti všem. Písecký státní zástupce Zbyněk Polívka podal obžalobu na Matouše Bulíře a Pavla Kozáka letos v březnu.

Soudce dnes řekl, že pohyb telefonních čísel je zásadní důkaz obžaloby. "V časové ose nedává pohyb telefonních čísel žádný smysl, budu chtít vysvětlení od policejního technika," řekl soudce. Telefonní číslo se podle něj objevuje v severních Čechách a pak najednou na jihu Čech, v krátkých intervalech se pohybuje po republice, což "nedává žádný smysl," řekl soudce. Jednání proto odročil a předvolá jako svědka policejního technika.

Státní zástupce Polívka dnes ČTK a České televizi řekl, že musí počkat, až bude pohyb mobilních čísel dokázaný, že je to nezbytné. "Pravda je, že pohyby, které tam jsou, musí vysvětlit technik. Ten důkaz by měl prokázat, kde se ti dotyční pohybovali, vyvrátit eventuálně jejich tvrzení. Na prvním (soudním) stání ten pohyb vyvraceli, jeden tvrdil, že v Letech byl, druhý to zpochybňoval, důkaz by to měl osvětlit," řekl Polívka.

Bulíř a Kozák podle Polívky ukazovali své jednání, urážlivé nápisy o Romech, na webu. "K tomu se vyjadřovali specialisté i svědkové. Je to zdokumentované, budu to shrnovat v závěrečné řeči," řekl státní zástupce. Obhájce a obžalovaní se pro ČTK k případu odmítli vyjádřit.

Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů - mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes pět set skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo ani ne 600 romských vězňů. Podle odhadů odborníků tak nacisté vyvraždili 90 procent českých a moravských Romů.