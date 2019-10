V Horoměřicích zavládl šok. Lidé se v kauze H-System chtějí obrátit na Štrasburk

Podle Junka byla v České republice dlouhodobě porušována minimálně tři lidská práva, například právo na nerušený rodinný a občanský život.

Obyvatelé domů se zatím vystěhovat nemuseli, protože platil odklad vykonatelnosti rozhodnutí Nejvyššího soudu, o němž ústavní soudci rozhodli loni v srpnu. Zamítavé usnesení ÚS v těchto dnech soud doručuje účastníkům řízení. ČTK to řekla mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková. Soud rozhodoval neveřejně, na výsledek upozornila Česká televize.

"Nás šokovalo rozhodnutí Ústavního soudu. Vyjádřil se a rozhodl proti občanům České republiky ve prospěch soukromé firmy, která je hlavním věřitelem, takže to je pro nás absolutně nepřijatelné a samozřejmě se budeme muset obrátit na Evropský soud pro lidská práva," řekl Junek.

Družstvo rozhodnutí soudu podle Junka zatím nemá, právníci družstva kontrolují datovou schránku každé ráno, Junek předpokládá, že dostane rozhodnutí během středy. Šokovaný je rychlostí rozhodnutí ÚS, podle něj družstvo posílalo zhruba před 14 dny soudu vyjádření, o které ho ÚS žádal.

"Je to velmi divné, že se rozhodlo takto brzy, navíc neveřejně," řekl Junek. Dodal, že stále platí, že družstvo má zájem domy odkoupit, ovšem za cenu běžnou před 20 lety, která činila asi deset milionů korun. Družstvu ale bylo nabídnuto domy odkoupit za více než 100 milionů korun. "Na to tady nikdo nemá," uvedl Junek.

Monsport dnes ČTK rozhodnutí Ústavního soudu potvrdil. Domy by rád prodal jako celek jednomu majiteli, který by je současným obyvatelům dál pronajímal. Rozhodnutí prodat domy i s lidmi by se družstvo podle Junka nebylo schopné bránit, případný zájemce by totiž za domy nabídl mnohem vyšší sumu, než jakou může zaplatit družstvo Svatopluk.

Obyvatelé jsou z rozhodnutí Ústavního soudu zděšeni, z domů nevychází.

"Několik sousedek mi už volalo, brečely mi do telefonu," řekl Junek.

"Když už přijdu o byt, ať mě třeba zavřou. Hlavním viníkem této kauzy je (advokátka Hana) Marvanová, konkurzní soudkyně (Eva) Hodačová i soudce (Kamil) Kydalka a další. A samozřejmě věřitelský výbor, který nám neumožnil, abychom něco podnikli," řekl ČTK jeden z obyvatel dotčených domů Richard Stadler. Dodnes nechápe, proč družstvo Svatopluk jako druhý největší věřitel zkrachovalé H-Systemu nemůže rozhodovat o tom, co se bude s nemovitostmi dít.

"Věřím, že je tady soudcovská mafie, jak to řekla paní doktorka (ministryně spravedlnosti Marie) Benešová. Nemám čemu věřit. Věřil jsem Ústavnímu soudu, ale bohužel, zklamal mě," dodal Stadler.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty sami na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Podle Junka ale lidé měli souhlas bývalého konkurzního správce, který jim dostavbu domů dovolil.