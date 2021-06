V nejpostiženějších obcích by hasiči už neměli najít další zraněné

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jihomoravské obce, které ve čtvrtek nejvíce zasáhly bouřky a silný vítr, už hasiči z 99 procent prošli a neměli by tam najít další zraněné či mrtvé. Po jednání krizového štábu v Břeclavi to řekl hejtman kraje Jan Grolich (KDU-ČSL). Lidé se chtějí do svých domovů vracet alespoň pro majetek, řekl Grolich, varoval ale, že budovy stále mohou být nebezpečné.