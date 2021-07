V tornádem postižených obcích jsou bez energií stále desítky míst

Na plyn jsou už znovu připojené Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves. Zprovozněny tam nejsou vesměs přípojky u zdemolovaných domů či tam, kde to dosud nebylo možné. V Lužicích jde o 12 přípojek, v Mikulčicích o 42, v Moravské Nové Vsi o 26. "Specifická situace je v Hruškách, tam je 77 nemovitostí bez plynu. Celek 24 by mělo být připojeno dnes, u zbytku se musí rekonstruovat vedení, to bude trvat asi 14 dní," uvedl hejtman.

Ohledně elektřiny jde o vyšší čísla. Bez elektřiny jsou tři domácnosti v Pánově, v Moravské Nové Vsi 268, v Mikulčicích 202, v Lužicích 135 a v Hruškách 93. "Na elektřině se pracuje, to je trochu větší problém, musí se budovat nové provizorní vedení," uvedl hejtman.

Hodonínskem a Břeclavskem se prohnalo tornádo 24. června. O den později ráno bylo v oblasti bez elektřiny 75.000 odběratelů, do večera se jejich počet snížit na 3500.

Šlo o druhé nejsilnější tornádo kategorie s rychlostí větru až přes 300 kilometrů v hodině. Způsobilo smrt šesti lidí, poničilo asi 1200 domů. Organizace Člověk v tísni odhaduje, že bouře v oblasti silně zasáhla zhruba 1600 domácností. Ke zbourání je v lokalitě určeno asi 185 domů. Vznikly mnohamiliardové škody.