V zahraničí bylo na začátku víkendu kolem 400 tisíc Čechů

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

V zahraničí bylo na začátku víkendu stále asi 400.000 Čechů, kterým operátoři rozeslali SMS s informacemi k jejich návratu do ČR kvůli situaci kolem koronaviru. Jejich počet by se podle očekávání měl do dneška snížit s tím, jak se budou vracet z prázdnin. ČTK to řekl mluvčí Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.