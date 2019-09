Vietnamci se po únosu v Česku bojí o život

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Mnozí Vietnamci se po únosu bývalého vietnamského komunistického funkcionáře z Berlína přes ČR a Slovensko do Vietnamu, který se odehrál před dvěma lety, začali v Česku bát o svou bezpečnost. Obavy mají zvlášť lidskoprávní aktivisté. Ve zprávě o situaci národnostních menšin v ČR za loňský rok to uvedli vietnamští zástupci. Dokument by měla projednat v pondělí vláda, ČTK ho má k dispozici.