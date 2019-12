Vlna solidarity. Češi chtějí pomoct rodinám obětí střelby, FN Ostrava zřídila sbírku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lidé už na podporu rodin obětí ostravské střelby a zraněných poslali během zhruba 15 hodin od vyhlášení veřejné sbírky více než 270.000 korun. Číslo účtu přitom bylo zveřejněno ve středu večer. Sbírka vyhlášená Fakultní nemocnicí Ostrava bude fungovat do konce března. Do té doby nemocnice upřesní, jak bude peníze rozdělovat. ČTK to řekla mluvčí nemocnice Petra Petlachová.