Zákazníkům Bohemia Energy nehrozí, že nenajdou dodavatele

Situaci podle Gavora sice bude komplikovat fakt, že někteří dodavatelé energií nyní nové zákazníky kvůli vysokým cenám energií nenabírají, i tak bude ale na trhu dostatečný výběr. "Přestože nebude platit, že si mohou vybírat z celého spektra, jak to bývá zvykem, vždy určitě budou dodavatelé, kteří využijí této situace jako mimořádné příležitosti k získání nových zákazníků. Že by nastala situace, že by se houfně nenašel dodavatel, který je schopen jim nabídnout produkt, byť za vyšší ceny, tak to já vylučuji," řekl Gavor.

Ze současné situace může podle něj těžit libovolný dodavatel. Největší potenciál mají ale dodavatelé takzvané poslední instance, u kterých budou zákazníci Bohemia Energy v půlroční ochranné lhůtě. "Když už u nich zákazník bude v ochranném režimu, je docela logické, že od dodavatele poslední instance dostane nabídku. Obecně se dá říkat, že v těchto mimořádných situacích je to příležitost pro tradiční, silné dodavatele," řekl Gavor.

Takzvaný dodavatel poslední instance je nástrojem, který chrání spotřebitele v případě úpadku dodavatele energií. Nastupuje okamžitě a energie od něj lidé mohou odebírat nejdéle půl roku. Kdykoliv během této doby si mohou vybrat nového dodavatele a přejít k němu bez jakýchkoliv omezení.

Lidé podle Gavora ale musí stihnout změnit dodavatele během šesti měsíců. Pokud by nepodepsali smlouvu s novým poskytovatelem energií, dostali by se do režimu neoprávněného odběru, za který již hrozí sankce. "Předpokládám, že žádný aspoň trochu zodpovědný odběratel se do této fáze nedostane, nebo se jí bude snažit vyhnout. Šest měsíců je dostatečná doba," řekl Gavor.

Lze podle něj také očekávat, že během půl roku vyvinou iniciativu i obchodníci dodavatelů. Mohou například lidem nabídnout elektřinu s nulovou marží, případně za nižší cenu, než za kterou ji nakoupili.

Lidé ale obecně musí s přechodem k novému dodavateli počítat se zdražením energií, upozornil Gavor. "Jednou z příčin krachu bylo, že Bohemia Energy s lidmi nasmlouvala nízké ceny, ale neměla to kryté nákupem. Potom musela nakoupit objem, se kterým nepočítala, ale už za současné burzovní ceny, které sice už naštěstí klesají, ale jsou mnohem vyšší než před rokem," řekl Gavor.

Skupina Bohemia Energy se zhruba 900.000 odběrných míst se rozhodla ukončit podnikatelskou činnost a dodávky elektřiny a plynu zákazníkům společností Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Zároveň požádá Energetický regulační úřad o zrušení licencí všech výše uvedených společností, sdělila dnes ČTK.