Zasloužíš kulku do hlavy, píší lidé nakaženým Čechům. Kde se v nich bere nenávist?

„Je to neznámá záležitost a nejvíc úzkosti vyvolává neznámé,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus psycholog a psychoterapeut Daniel Štrobl.

„Přestože přibývá informací, vědci hledají způsoby, jak léčit, jak se nemoc šíří,…ale, a to bych podtrhnul, začátek naší nákazy se objevil ve chvíli, kdy se začali lidé vracet z lyžování v Itálii. Řada politiků tady bohužel sehrála velmi nepěknou roli, kdy vytvořila mýtus, podle kterého nemoc zavlekli jacísi bohatí, co jezdí lyžovat do Itálie, a ti chudí chudáci ji dostanou,“ dodal.

Podobné to je podle něj v případech, kdy ministr zdravotnictví říká, že nějaká zdravotní sestra zavlekla virus do nemocnice. To považuje výroky, které štěpí národ, staví jedny proti druhým a vytváří jakési virtuální nepřátele.

Psycholog také uvádí, že diskusní fóra jsou neřízená a agrese tím roste. „Je to tím, že pokud člověk píše, nezapojuje určité části mozku zodpovědné za empatii, za vcítění. Takže mnozí internetoví „hrdinové“ by v reálu, tváří v tvář, nebyli mocni slova. Možná z dálky něco pokřikovat, to ano, ale říct kritickou poznámku do očí, to je dost náročná sociální dovednost, kterou lidé z internetu zpravidla neumějí,“ dodává.

Podle Štrobla člověk bojuje proti neznámému dvěma způsoby. Utéct anebo bojovat. „Ale protože před tímto virem se moc utíkat nedá, a ani moc účelně bojovat, což tedy jde, ale lidé to neumějí, tak volí takto devastující bojové strategie.“