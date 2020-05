ZOO Praha láká na tasmánské čerty, návštěvnický limit dnes nevyčerpá

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do Zoo Praha dnes do 13:00 přišly bezmála 2000 lidí. Denní limit, který je 8500 návštěvníků, tak pravděpodobně vyčerpán nebude. Nižší návštěvnost způsobilo deštivé počasí. ČTK to dnes za Zoo Praha řekla Helena Petáková. Zoologická zahrada v Troji v sobotu veřejnosti otevřela novou expozici Darwinův kráter. Denní kapacity dosáhla už ve 13:00, kdy musela zavřít.