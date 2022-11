Zkrácením či snížením rodičovské se zabývají i ministři. Bartoš navrhuje valorizaci

O zvýšení rodičovské chtějí v koalici znovu kvůli zdražování jednat Piráti. Inflaci by podle nich dorovnal růst o 75.000 korun. Výdaje by se případně mohly pokrýt z vyššího zdanění těžby nerostů. Na tiskové konferenci ve Sněmovně to dnes řekla poslankyně Pirátů a místopředsedkyně dolní komory Olga Richterová.