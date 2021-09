Pražské letiště odbavilo v srpnu skoro 700.000 lidí

"V měsíci srpnu se nám potvrdily naše prognózy o silném výjezdovém cestovním ruchu. V souvislosti s postupným rozvolněním opatření došlo i k mírnému oživení cestovního ruchu z vybraných zemí jako jsou například Izrael nebo Spojené státy americké,“ řekl ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip.

Během srpna se na pražském letišti uskutečnilo přes 7500 vzletů a přistání, což představuje nárůst o 39 procent oproti loňskému srpnu. Nejvíce cestujících zamířilo z Prahy v průběhu srpna do Burgasu, kam letělo 46.000 cestujících. Dále byly lety do Amsterdamu a na Rhodos. Ze zemí bylo nejvytíženější Řecko, následované Itálií a Španělskem.

Dopravci postupně obnovují linky i v září. Například společnost SAS obnovuje linku do Stockholmu, SkyUp Airlines nabídne novou linku do Kyjeva, Transavia France obnovila lety do Paříže a Eurowings do Hamburku. Aeroflot a České aerolinie už navýšily počet spojení na lince Praha – Moskva a do Petrohradu je možné častěji letět s Rossiya Airlines. Dopravce Smartwings do Petrohradu své spojení nyní obnovil.

I přes poslední nárůst je však letový provoz nadále hluboko pod čísly před vypuknutím pandemie koronaviru. Pražské letiště kvůli koronavirové krizi loni po letech rekordních čísel odbavených cestujících přišlo ve srovnání s rokem 2019 o 79 procent pasažérů. Celkem jich odbavilo 3,66 milionu, což je nejméně za posledních 25 let. Nový šéf letiště Jiří Pos nedávno uvedl, že podle současných prognóz by letiště mělo za celý letošní rok odbavit kolem čtyř milionu pasažérů. Firma zřejmě stejně jako loni skončí ve ztrátě v řádu stovek milionů korun.