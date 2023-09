Ceny ropy kvůli obavám o dodávky letí vzhůru. Brent je už pod 95 dolary

Kolem 18:30 SELČ cena severomořské ropy Brent vykazovala růst o 0,7 procenta zhruba na 94,60 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI si ve stejnou dobu připisovala 1,1 procenta a prodávala se téměř za 91,80 dolaru za barel.

Ceny ropy stoupají již třetí týden a momentálně se pohybují blízko svého nejvyššího bodu od listopadu loňského roku. Navíc směřují k největšímu čtvrtletnímu růstu od ruské invaze na Ukrajinu v prvním čtvrtletí loňského roku.

Saúdská Arábie a Rusko tento měsíc prodloužily omezení dodávek ropy na trh celkem o 1,3 milionu barelů denně až do konce letošního roku.

Analytici z banky ANZ uvádějí, že omezení dodávek, které bylo uvaleno Saúdskou Arábií a Ruskem, by mohlo ve čtvrtém čtvrtletí způsobit na trhu deficit dvou milionů barelů ropy denně. To by mohlo vést k dalším cenovým skokům v příštím roce, pokud dojde k čerpání zásob.

Americká banka Citi a generální ředitel energetické firmy Chevron, Mike Wirth, se připojili k očekávání, že cena ropy Brent by letos mohla překročit 100 USD za barel.

Ruská ropa už je na světovém trhu dražší než „západní“ ropa Brent. Západní sankce přitom měly vést k opaku

Ruská ropa z Dálného východu se už – nezvykle – prodává dráže než severomořská ropa Brent, jejíž cena světu, zejména pak Západu, slouží jako referenční. Rusku se tedy podařilo v tomto ohledu vymazat účinek západních sankcí, které původně vedly k výraznému propadu ceny ruské ropy oproti Brentu.

Dokonce tedy Rusko nyní nejen vymazalo efekt sankcí, ale svoji ropu prodává nad cenou Brentu, byť zhruba jen o 50 centů na barel.

Za zdražování ruské ropy z Dálného východu může zejména akce, kterou Rusko koordinuje se Saúdskou Arábií, spočívající ve výrazném omezení vývozu ropy z obou zemí na světové trhy. A také ruská hrozba, že zcela přestane vyvážet vlastní motorovou naftu.

Svět se nyní kvůli tomu obává největšího nedostatku ropy za posledních minimálně šestnáct let a také souvisejícího, podobně kritického nedostatku motorové nafty.

Ruská ropa z Dálného východu – známá pod zkratkou ESPO – je díky svému chemickému složení obzvláště příhodná právě pro výrobu motorové nafty. Tato ropa je v těchto dnech dražší než Brent vůbec poprvé od uvedení sankcí na ruskou ropu na přelomu loňska a letoška.

V rámci sankcí Západ uvedl také strop na námořně vyváženou ruskou ropu, ale ani to tedy nevede k jejímu plošnému zlevnění pod cenu Brentu. Česká republika patří společně se Slovenskem a Maďarskem a několika dalšími zeměmi Západu k těm státům, jež mají se sankcí výjimku a ruskou ropu tedy dovážet stále mohou. V prvním letošním pololetí Česko dovezlo 2,34 milionu tun ruské ropy, což odpovídá 16,7 milionu barelů. To je největší množství dovezené ruské ropy za všechna první pololetí celého období od roku 2010.