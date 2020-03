Americko-české obchodní fórum se odkládá, kvůli koronaviru Covid-19

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý ČTK řekl, že důvodem je situace kolem nového typu koronaviru.

"Velvyslanectví USA po konzultacích s českými úřady, včetně Hradu, souhlasilo s odkladem Americko-českého obchodního fóra, které bylo naplánované na čtvrtek 12. března," uvedla ambasáda. Dodala, že nový termín ještě nebyl stanoven. "V úzké spolupráci s českými a americkými partnery budeme hledat nové datum," dodalo velvyslanectví.

In consultation with Czech Government authorities, including the Castle, we have regrettably agreed to postpone the U.S.-Czech Business Forum. We have not yet identified a new date, but will work closely with our Czech and American partners to find a new time.