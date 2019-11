Česko se otevírá inovacím. Ministerstvo vyhlásilo soutěž, na projekty dá miliardu

Program má pomoci malým a středním firmám v okamžiku, kdy potřebují zavést inovace do výroby. Tedy v době, kdy je dokončen vývoj nového produktu a musí se připravit nový výrobní proces.

"Právě jeho zavedení lze z programu The Country for the Future podpořit, přitom je třeba zohlednit a v praxi konkrétně využít aktuální trendy v oblasti digitalizace a automatizace. Z CFF se rovněž může podpořit poskytování nových chytrých služeb," uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Konkrétním příkladem záměru, s kterým se lze ucházet o podporu v programu The Country For The Future, je situace, kdy malý nebo střední podnik chce - kvůli novému produktu a s tím související úpravou výrobního procesu - osadit linku roboty nebo specializovanými senzory. Klíčový přitom je inovovaný výrobní proces a výsledný produkt, nesmí jít pouze o jednorázovou dodávku na klíč či nákup technologie, upřesnila mluvčí.

Do způsobilých nákladů je možné v rámci veřejné soutěže navrhnout i výdaje na laboratorní testování, certifikaci nového výrobku, nebo poradenské služby, které souvisejí s využíváním nehmotného majetku či s potřebnými normami a právními předpisy, dodala.

Více informací získají zájemci o program na úvodním semináři, který se uskuteční v hlavní budově ministerstva průmyslu a obchodu 5. prosince. Podrobnosti včetně celého znění programu CFF jsou rovněž k dispozici na webu MPO a Country for the Future.

Program The Country for the Future letos v květnu schválila vláda. Jedná se o finanční nástroj Inovační strategie ČR na období 2019 až 2030, který přispěje k naplňování pilířů Chytré investice, Národní start-up a spin-off prostředí a Digitální stát, výroba a služby.