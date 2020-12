Čeští zaměstnavatelé budou víc propouštět než nabírat, ukazuje aktuální průzkum

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu osm procent zaměstnavatelů, naopak devět procent očekává snižování jejich počtu. Na 77 procent oslovených firem uvedlo, že během prvního čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí minus jedno procento. V předchozím čtvrtletí to bylo plus jedno procento.

"Na trhu práce se děje několik protichůdných tendencí. Vidíme masivní odchody lidí z gastronomie, úplně zamrzlý trh práce ve výrobě, nábory v e-commerce a logistice, nedostatek lidí s technickým profilem a velmi omezenou schopnost trhu přesouvat velké počty lidí do jiných sektorů," uvedla generální ředitelka ManpowerGroup ČR a Slovensko Jaroslava Rezlerová.

Zaměstnavatelé ve třech ze čtyř kategorií očekávají v příštím čtvrtletí snižování počtu pracovních sil. Nejslabší náborové plány hlásí mikroorganizace s indexem minus sedm procent, následované malými organizacemi s indexem minus šest procent a středními organizacemi s indexem minus jedno procento. Zaměstnavatelé ve velkých organizacích vykazují index plus sedm procent.

Nejsilnější náborové plány evidují ostatní služby, tedy státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura, a doprava, skladování a komunikace s indexem plus osm procent. Nárůst počtu pracovních příležitostí očekávají i zpracovatelský průmysl (tři procenta), stavebnictví (dvě procenta) a finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům (jedno procento). Proti tomu ubytování a stravování hlásí pesimistický výhled s indexem minus 28 procent.

Lidé uvolnění v této oblasti hledají podle Rezlerové práci nejčastěji ve službách, logistice a administrativě. Masivně reagují na pozice recepčních, administrativní podpory, obchodní pozice nebo na práci v zákaznickém servisu. Vedle toho mnoho výrobních firem potřebuje nové zaměstnance, ale počet uchazečů jim proti době před pandemií ještě poklesl. Vládní program Antivirus sice zabránil propouštění, ale také zastavil přirozenou fluktuaci zaměstnanců, kteří nechtějí jít v této době do nejistoty, dodala.

Zaměstnavatelé v Čechách očekávají v příštím čtvrtletí příznivé náborové aktivity s indexem trhu práce plus čtyři procenta. Zaměstnavatelé v Praze ale očekávají utlumený trh práce s indexem minus dvě procenta. Morava hlásí oslabení náborových aktivit s indexem minus osm procent.

Respondentům průzkumu byla položena otázka, kdy očekávají, že se jejich náborové aktivity vrátí k úrovni před pandemií. Na 23 procent firem řeklo, že se tak stane do 12 měsíců, z toho pět procent do tří měsíců. Na 64 procent firem tvrdí, že se k původní výši náboru nevrátí nikdy. Toto očekávání se proti minulému čtvrtletí zhoršilo, tehdy si jich to myslelo 54 procent.

Zaměstnavatelé ve 34 ze 43 zemí a oblastí plánují v nadcházejícím čtvrtletí zvyšovat počet pracovních sil. V sedmi očekávají snižování počtu pracovních sil a ve dvou stagnující trh práce. Nejsilnější trh práce očekávají na Tchaj-wanu, v USA, Austrálii a Brazílii, zatímco nejslabší náborové aktivity hlásí Panama, Švýcarsko, Rakousko a Hongkong.